Gedson Fernandes attendu à Tottenham

La cible lyonnaise, Gedson Fernandes, va très certainement rejoindre le club de Tottenham.

Gedson Fernandes, la jeune pépite de Lisbonne, ne signera pas à l’Olympique Lyonnais comme c’était la tendance depuis quelques temps, même si les responsables des Gones n’ont jamais confirmé cette piste. L’international portugais (2 capes) devrait plutôt prendre la direction de l’ .

Selon Sky Sports, c’est qui devrait accueillir ce très prometteur milieu de terrain de 21 ans. Le joueur aurait même déjà passé sa visite médicale dans le club du Nord des Londres.

L'article continue ci-dessous

Les détails personnels ne devraient pas être un souci en vue d’un deal et il est possible que l’officialisation survienne dans les 24 prochaines heures. Les Spurs récupéreront Fernandes en forme de prêt pour 18 mois, et avec option d’achat qui s’élèverait à 65M€.

L’OL n’a décidément pas de chance avec ses cibles benfiquistes. Il y a un an et demi, le club rhodanien a manqué de faire signer le brillant défenseur Ruben Dias.