Gattuso mécontent malgré la victoire de l’OM

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, n’était pas content malgré la victoire de son équipe face au Stade Rennais, dimanche.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Rennes dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1 (2-0). Cette victoire permet aux Phocéens (9e, 17pts) de retrouver la première partie de tableau pour la première fois cette saison. Néanmoins, elle ne réjouit pas pour autant l’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso.

Un match compliqué pour Gattuso

Même si Marseille a remporté le choc contre Rennes, les hommes de Gattuso ont eu beaucoup de difficultés à percer le bloc rennais qui était bien en place tactiquement. Le technicien le sait même s’il préfère retenir uniquement la victoire dans un premier temps. « C’était un match difficile. Ça nous a mis en difficulté, une défense à trois. On ne pouvait pas bien sortir le ballon, ni mettre le pressing haut. Mais aujourd’hui on va retenir la victoire. On doit se satisfaire de ça, même si ce n’était pas la bonne prestation », analyse Gattuso au micro de Prime Video.

Gattuso cash sur la prestation de son équipe

Comme face à Strasbourg il y a une semaine, l’entraineur italien n’a pas aimé la prestation des siens. Même s’il a été plus mesuré dans ses propos cette fois-ci, Gattuso a fait savoir qu’il ne comptait pas répéter une prestation pareille avec son équipe. « Est-ce que cela va ressembler à mon OM ? Non, on veut jouer et avoir la possession. On doit encore progresser. En France, on joue contre des blocs défensifs bien resserrés. Cela ne m’a pas plu dans les transitions. D’un autre côté, on doit respecter tous nos adversaires. Ça me plait de gagner ce genre de rencontres. On doit s’améliorer », confie le coach de l’OM.

Getty

Par ailleurs, l’Italien n’a pas manqué de remercier ses joueurs pour avoir empoché les trois précieux points de la rencontre qui permettent à Marseille de remonter au classement. « C’est important de remonter au classement. Je dois remercier ce groupe de garçons. Y a eu des moments négatifs, mais avec du travail on va être mieux. On doit faire mieux », conclut Gennaro Gattuso.