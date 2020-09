Gasset sur le mercato des Girondins de Bordeaux : "Ca va bouger"

Après la rencontre Bordeaux-Nice, Jean-Louis Gasset s'est confié sur le mercato des Girondins.

Ce dimanche, Bordeaux a été tenu en échec sur sa pelouse par l'OGC Nice (0-0). Après la rencontre, l'entraîneur des Girondins, Jean-Louis Gasset, a répondu à de nombreuses questions sur le mercato.

Il d'abord été interrogé sur un éventuel intérêt des Girondins pour Wylian Cyrpien, joueur de l'OGC Nice : « C'est un joueur qui nous intéresse. Cette semaine, ça va bouger, j'espère dans le bon sens. C'est la dernière ligne du mercato dans les deux sens. Tout est possible. En une semaine, on peut recruter trois ou quatre joueurs, ou pas... Tous les entraîneurs sont à la même enseigne, on ne sait pas ce qui va se passer. On va attendre. »

manquant cruellement de liquidité, il a également été demandé à Jean-Louis Gasset si Toma Basic, une des rares valeurs marchandes du club pouvait partir. Gasset n'a ni confirmé ni infirmé mais il espère de tout cœur ne pas perdre son précieux milieu de terrain croate : « S'il part, je pense qu'il laissera un grand vide. Il a encore une marge de progression car avec le talent et l'allonge qu'il a, il peut devenir l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe dans quelque temps. J'aime travailler avec lui car c'est un petit qui écoute, qui progresse même s'il a la tête un peu chargée en ce moment avec ce qu'il se passe autour de lui. C'est logique. »