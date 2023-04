Galtier, Vitinha et les réactions après PSG - Lens (3-1)

Le PSG a remporté ce samedi le choc de la 31e journée de Ligue 1 qui l’opposait au RC Lens. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Dominé par Lens le 1er janvier dernier, le PSG a rendu à l’équipe nordiste la monnaie de sa pièce. Au Parc des Princes, les champions de France se sont imposés 3-1 ce samedi, faisant accessoirement un grand pas vers le titre de champion de France. Au coup de sifflet final, les Franciliens ne pouvaient qu’être comblés.

Galtier peut respirer

Après la partie, Christophe Galtier et ses joueurs n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction. Car la conquête des trois points n’a pas été aisée, et ce malgré la supériorité numérique dans laquelle ils se sont retrouvés après seulement 20 minutes de jeu. Le leader de la Ligue 1 l’a emporté dans la souffrance et le succès n’en a été que plus savoureux.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Canal+ Foot) : « C’était important de gagner. Autant, on a bénéficié de l’avantage numérique, autant en seconde période, on s’est un peu laissé aller. On aurait dû être plus sérieux et plus agressifs sur le plan offensif. On a redonné espoir à Lens. Mais, on a bien profité de la supériorité numérique. Je finis la semaine fatigué, les nuits étaient courtes. Mais toujours avec autant de détermination. La famille, ça va, là où elle doit etre. Il faut se réfugier dans le travail. Je n’ai jamais pensé lâcher. Les joueurs étaient appliqués et ça c’est un signal fort. Le soutien des autres coaches ? Oui, c’est important d’avoir beaucoup de soutien. Public et sur un plan personnel. Ça fait chaud au cœur. Evidemment, que ça fait plaisir. Mais y en a aussi beaucoup de gens qui s’en foutent de ce soutien. Toute ma vie, je me suis enrichi dans la diversité ».

Vitinha (milieu de terrain du PSG sur Canal+ Foot) : « Mon premier but ? La vérité c’est que c’est très important pour moi au niveau individuel. Je le cherchais depuis longtemps. Mais le plus important c’est la grande victoire qu’on a obtenue contre un très bon adversaire. On savait que c’était très important. Maintenant, on a 9 points d’avance et on ne va pas lâcher. On doit faire le meilleur possible et remporter tous nos matches ».

Fabian Ruiz (milieu de terrain du PSG sur Canal+ Foot) : « Avec un joueur en moins, c’était difficile pour eux. On en a profité. On savait que c’était un match très important, parce qu’ils étaient à 6 points. C’était un rival et on a fait un grand match. Un match important pour l’entraineur ? Important pour tout le monde. On fait un grand pas vers le titre, mais mathématiquement on n’y est pas encore. On est sur le bon chemin ».

Florian Sotoca (attaquant de Lens sur Canal+ Foot) : « La fierté qu’on peut avoir c’est le fait de n’avoir rien lâché. Le rouge, ça fait mal à la tête. Beaucoup d‘équipe auraient plongé et nous on a su relever la tête. Garder notre identité et notre envie est de toujours avancer. Ça fait partie du jeu. Je pense qu’on a montré quand même un bon visage. Les buts étaient évitables ? Il y en a toujours, mais on sait qu’il y a de la qualité en face. Mais on n’a pas à rougir. Le regret est juste sur le carton rouge pris, car ils nous craignaient avant. On peut être fiers de nous et du peuple lensois ».

Seko Fofana (milieu de terrain de Lens sur Canal+ Foot) : « Toute l’attente qu’il y avait autour de ce match était incroyable. Malheureusement, on prend un rouge rapidement. Mais il y était en revoyant les images. Mais on a continué à jouer avec personnalité, on a eu des situations et ce soir on peut être fiers. Ils nous craignaient. A la base, on a le 11e budget de France, mais on est venus ici pas pour les regarder. On les a déjà battus cette saison. J’encourage toutes les équipes à venir ici et jouer avec personnalité. J’espère que les gens qui nous regardent à la TV prennent du plaisir et qu’ils ont kiffés ».

