PSG - Lens : Le rouge d’Abdul Samed pour la faute sur Hakimi était-il mérité ?

Dans le choc qui l’opposait au PSG, le RC Lens s’est vite retrouvé en infériorité numérique. Abdul Samed a vu rouge au bout de 19 minutes.

Paris et Lens s’affrontaient ce samedi au Parc des Princes pour le choc du haut de tableau de la Ligue 1. Le début de match était animé et a vu les Sang et Or prendre l’ascendant dans le jeu. Mais, cet état de fait n’a pas duré trop longtemps. La faute à Salis Abdul Samed.

Une décision arbitrale logique

L’arrière lensois a été expulsé à la 19e minute pour une grosse semelle sur Achraf Hakimi. Sans hésiter la moindre seconde, l’arbitre Mr Delajod lui a indiqué le chemin des vestiaires.

La violence du geste, perceptible notamment sur les ralentis, légitime cette décision radicale. Il semblait bien y avoir rouge et c’est pourquoi les Artésiens n’ont pas trop contesté cette décision arbitrale.

Abdul Samed, le récidiviste

Franck Haise, l’entraineur nordiste, ne manquera certainement pas de tirer les oreilles à son protégé. Car à onze contre onze, son équipe avait sérieusement gêné son hôte du jour. Avec un homme en moins, elle a dû se résoudre à changer ses velléités et se montrer beaucoup plus prudente dans le jeu. Et cela n’a pas empêché les visiteurs de concéder un but peu après la demi-heure du jeu. Kylian Mbappé les a fusillés sur un tir en pivot à l’entrée de la surface.

A noter qu’Abdul Samed est connu pour son agressivité excessive. Il est le joueur de Ligue 1 qui commet le plus de fautes cette saison (69). Son expulsion n’est donc qu’à moitié surprenante.