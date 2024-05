Galtier balance tout sur l'OM

Mentionné en septembre pour succéder à Marcelino sur le banc de l'OM, Christophe Galtier avait finalement refusé.

Dans des propos fournis à l'Equipe ce samedi, Galier explique pourquoi il n'a pas fini par atterrir à l'OM comme beaucoup s'y attendaient à l'époque. "Le jour où j'ai pris la décision de ne pas rejoindre l'OM a été le moment le plus difficile de ma carrière", révèle ainsi celui qui avait été sondé en septembre pour remplacer le partant Marcelino.

S'il maintient avoir eu une discussion le président olympien Pablo Longoria, l'ancien boss du PSG estime que le circonstances n'étaient pas idoines.

"Une grande marque de respect"

"Je n'ai pas suivi le conseil de ma femme parce que le timing n'était pas bon. J'ai ressenti au fond de moi que je n'avais pas le droit d'associer malgré lui et malgré moi le club à mon rendez-vous au tribunal", admet le coach, évoquant son procès pour harcèlement moral et discrimination à Nice. "La pression allait monter crescendo et j'allais dépenser de l'énergie pour ma défense. Les gens doivent prendre le fait que je leur ai dit non comme une grande marque de respect pour le club et le président Pablo. Et je sais qu'ils l'ont pris comme ça."

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, Galtier a comparu devant le tribunal correctionnel de Nice pour harcèlement moral et discrimination lors de son épopée au Gym. Le coach tricolore avait été définitivement relaxé.