Gabriel Jésus ambitionne de devenir un "grand attaquant" avec le départ d'Aguero

Le Brésilien a déclaré qu'il espérait devenir un buteur plus prolifique après le départ de l'attaquant légendaire argentin.

Gabriel Jésus a admis qu'il devait devenir plus un "véritable attaquant" alors qu'il vise à pallier le départ de Sergio Aguero de Manchester City. Manchester City a confirmé lundi que Sergio Aguero quitterait le club à la fin de la saison, mettant ainsi fin à une glorieuse période de dix ans qui l'a vu devenir le meilleur buteur de tous les temps au sein des Cityzens. Gabriel Jésus, qui a partagé son temps de jeu avec Aguero depuis qu'il a rejoint City en 2017, est sur le point d'assumer plus de responsabilités après le départ de l'Argentin.

Dans une interview accordée à Sky Sports, Gabriel Jésus a admis qu'il avait besoin d'ajuster son style pour aider Manchester City à remplacer un joueur qu'il a désigné comme "le meilleur joueur de l'histoire du club". "Je peux apprendre un peu de lui mais il est plus un vrai attaquant que moi, il a marqué plus que moi", a déclaré Jésus. "Il va sur le terrain et il marque. Il est plus attaquant que moi, je peux le dire parce que je travaille avec lui tous les jours et que je joue beaucoup avec lui.

"Quand nous jouons ensemble, j'en marque un, il en marque deux, j'en marque deux et il en marque trois. Je pense que je vais apprendre beaucoup ces prochaines années pour devenir un véritable attaquant qui marque beaucoup. Je dois aller plus dans la surface. Parfois je ne vais pas assez dans la surface, c'est pourquoi je ne marque pas beaucoup. Normalement, si vous voyez les meilleurs attaquants en ce moment, ils vont tous dans la surface, certains d'entre eux sortent de la surface pour créer puis ils vont dans la surface", a ajouté le Brésilien.

Un répit de courte durée pour Gabriel Jésus ?

L'article continue ci-dessous

"Pas moi, je pense que mon football est ... je sors des sentiers battus, je crée avec mes amis et j'attends le but. Parfois je vais dans la surface et je marque, mais je dois mettre dans ma tête que quand j'arrive, Je marque", a conclu l'attaquant de Manchester City. Gabriel Jésus, qui aura 24 ans samedi, s'est avéré être une doublure et un associé compétent pour Aguero à City, marquant 80 buts pour le club en 183 apparitions depuis son arrivée de Palmeiras.

Sergio Aguero s'est toutefois avéré être un buteur encore plus prolifique et Manchester City a été associé à un certain nombre de remplaçants de haut niveau pour l'Argentin. Erling Haaland du Borussia Dortmund a été fortement lié à un transfert à l'Etihad Stadium, ainsi qu'à la star de l'Inter Milan, Romelu Lukaku. L'attaquant de Southampton, Danny Ings a également été mentionné comme une option plus abordable pour renforcer l'attaque du leader de la Premier League.

Quoi qu'il en soit, Gabriel Jésus est susceptible de faire face à une concurrence féroce pour le rôle de n°9 de Manchester City même après que Sergio Aguero ait quitté le club. Le Brésilien aura l'avantage de connaître le club et l'équipe bien mieux que son concurrent direct, mais il ne pourra pas se reposer sur ses lauriers, dans un club aussi ambitieux que Manchester City, nul doute qu'un nouvel attaquant de renommée fera son arrivée dans les prochaines semaines.