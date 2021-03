Ce joueur de Manchester City qui rêve de jouer avec Messi

Un joueur de Manchester City s'enflamme pour Leo Messi, avec qui il aimerait bien pouvoir jouer.

À un peu plus de trois mois avant l'ouverture la fenêtre de transfert d'été, il n'est pas surprenant que les nouvelles de transfert de Barcelone s'accélèrent.

Cela pourrait potentiellement être un autre été chargé en allers-retours au Camp Nou alors que le club Blaugrana cherche à équilibrer ses comptes et à continuer de rajeunir son équipe.

Le joueur le plus important à être lié au Blaugrana est le défenseur de Manchester City Eric Garcia, qui a quitté les géants catalans il y a quatre ans pour s'installer en Angleterre.

Cependant, Garcia est en fin de contrat cet été et le Barça a été fortement lié à un transfert du défenseur central.

L'international espagnol a évoqué la possibilité de jouer aux côtés de Lionel Messi, qui pourrait aller dans l'autre sens cet été car, tout comme Garcia, il sera un joueur libre dès juin.

Garcia a déclaré à propos de l'Argentin, dans des propos relayés par El Mundo Deportivo: «Ce serait spécial de jouer avec Messi. Tout le monde sait qu'il est le meilleur joueur du monde et ce qu'il fait semaine après semaine est incroyable."

«Ma situation est la même, j'ai un contrat avec City, c'est vrai que cette année se termine et que ce qui se passe à l'extérieur est du domaine de mon agent. En été, il y a l'Euro et je dois m'y préparer."

"S'ils (Barcelone) doivent parler de quelque chose, ils devront en parler avec mon agent, je me concentre sur cette saison, sur mon équipe et sur l'équipe nationale."

Pour rappel, David Beckham, le copropriétaire de Miami, a indiqué que le recrutement du duo Cristiano Ronaldo – Lionel Messi n’est pas qu’un simple rêve.

Avant le début de la saison MLS 2021, Beckham a été interviewé par ESPN et questionné sur les signatures possibles de joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar Jr. Selon l’ex-international anglais, ces joueurs-là sont tous désireux de jouer pour son équipe à l’issue de leur expérience en Europe.

"Quand nous avons annoncé Miami, il y avait toujours des discussions sur les joueurs que nous allions faire venir, que ce soit Ronaldo, Messi, Neymar, a rappelé Beckham. Il y aurait toujours eu ces discussions. En fait, je ne pense pas que ce soit difficile pour les joueurs de prendre cette décision (de venir à Miami), pour être honnête, parce que c'est un endroit formidable. »

"Il ne fait aucun doute que c'est une ville formidable, j'ai l'impression que nous avons une grande base de fans, mais je comprends aussi qu'il y a de grands talents à Miami et dans le sud de la Floride, et je pense que nous avons une réelle opportunité. Miami est une ville qui attire les joueurs qui ont joué en Europe et qui sont de grandes stars", a conclu l’ex-sociétaire de LA Galaxy.