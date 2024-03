Franck Leboeuf détruit Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo a été prié de "se taire", le Portugais étant accusé d'avoir permis à Lionel Messi d'influencer son opinion sur la Ligue 1.

En janvier dernier, le quintuple Ballon d'Or a comparé son nouveau domicile au Moyen-Orient avec un championnat précédemment occupé par son éternel rival Messi en France : "Le championnat saoudien n'est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après y avoir passé un an. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français".

Les commentaires de Ronaldo ont inévitablement suscité une réaction passionnée de la part de ceux qui ont des liens avec le football français. Frank Leboeuf, vainqueur de la Coupe du monde 1998, est le dernier à avoir répliqué à CR7. L'ancien défenseur de Chelsea et de Marseille, qui a passé du temps au Qatar à la fin de sa carrière, a déclaré à BetVictor: "Cela m'agace d'entendre Cristiano Ronaldo dire que la Saudi Pro League est meilleure que la Ligue 1. Pourquoi pensez-vous qu'il a choisi de faire ce commentaire sur la Ligue 1 plutôt que sur le championnat portugais ? C'est parce que Lionel Messi a joué en Ligue 1. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur, mais allez, ferme-la ! C'est injuste pour la Ligue 1."

Leboeuf fâché tout rouge

"Pour moi, le Portugal est l'un des candidats au championnat d'Europe de cet été. Je pense même qu'ils peuvent gagner l'Euro, mais seulement si Cristiano Ronaldo ne joue pas. On ne peut pas enlever à Ronaldo tout ce qu'il a fait pour le football simplement parce qu'il est parti prendre sa retraite dans la Ligue saoudienne. Je veux le remercier d'avoir porté ce sport à un autre niveau, mais il y a une fin pour tout le monde. Il a tout à fait le droit de jouer en Arabie saoudite, même si je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'encore plus d'argent !"

Ronaldo a rejoint Al-Nassr après avoir été libéré par Manchester United en tant que joueur libre. Il travaille sur le contrat le plus lucratif du football mondial. Leboeuf n'a d'ailleurs aucun souci avec cet état de fait : "Je n'ai aucun problème avec les joueurs en fin de carrière qui vont jouer dans des ligues inférieures pour gagner plus d'argent, la même chose s'est produite avec Lionel Messi. Tous deux ont été des joueurs fantastiques mais ils ont choisi de ne plus jouer au plus haut niveau et nous devons respecter cela. On ne peut jamais enlever ce qu'ils ont fait pour le football. La compétition entre ces deux-là a en fait amélioré le sport tout entier. Elle l'a rendu plus attrayant. Merci Ronaldo, merci Messi, profitez bien de votre retraite !"