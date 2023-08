Franck Kessié à Paris pour sa visite médicale !

Franck Kessié doit arriver à Paris ce matin avant de quitter le club, une saison seulement après avoir signé avec les Blaugrana.

Le milieu de terrain ivoirien, âgé de 26 ans, a signé gratuitement avec le FC Barcelone cet été et était très apprécié au sein du club, mais il n'a pas réussi à s'imposer dans le onze de départ, malgré quelques excellentes contributions dans des matches cruciaux.

Cependant, avec les signatures d'Oriol Romeu et d'Ilkay Gundogan, combinées au besoin de Barcelone de lever des fonds, Kessie a été poussé vers la porte de sortie cet été.

Aujourd'hui, il semble qu'il se dirigera vers Al Ahly en Arabie Saoudite et signera un contrat de quatre ans d'une valeur de plus de 20 millions d'euros pour Kessie, comme l'indique Sport. Kessie avait d'autres options à la Juventus, et Tottenham Hotspur avait également montré un intérêt.

Cependant, il a choisi de se rendre au Moyen-Orient et arrivera à Paris vendredi matin pour passer la visite médicale, après quoi il se rendra en Arabie Saoudite.

En fin de compte, le FC Barcelone sera satisfait d'avoir réalisé un profit rapide (15 millions d'euros) sur un joueur qui n'était pas susceptible d'être crucial pour lui la saison prochaine. Il y a un peu de mélancolie pour un joueur qui était apprécié par beaucoup au club et dans le vestiaire et qui, dans une situation financière différente, aurait peut-être eu plus de temps pour s'intégrer à Barcelone.