Francesco Totti : "Tôt ou tard, la Roma et moi nous nous retrouverons"

Francesco Totti vient de faire savoir qu'il pourrait réintégrer la direction de l'AS Roma s'il parvenait à s'entendre avec ses décideurs.

Francesco Totti n'est plus membre de la direction de l'AS Roma depuis plus d'un an maintenant. Depuis cette fameuse réunion de juin 2019 qui a marqué la fin des relations avec le club et la direction. L'ancien capitaine des Giallorossi n'a jamais eu de bonnes relations avec Pallotta et ses disciples.

Mais, aujourd'hui, la situation pourrait assurément évoluer. La Roma est désormais entre les mains de Friedkin et c'est pourquoi Francesco Totti ne ferme plus les portes à un éventuel retour, bien au contraire. "Il est naturel de penser que, tôt ou tard, la Roma et moi nous nous retrouverons. Mais je ne fixe pas le moment, et surtout je n'attends pas que cela arrive en restant assis sans rien faire chez moi", a ainsi affirmé Totti, dans La Repubblica, ce mardi matin.



"Dan Friedkin a compris très vite une chose essentielle : à Rome, le propriétaire doit être physiquement présent. L'annonce que son fils Ryan viendra vivre ici va dans la bonne direction. Pallotta a commis des erreurs parce qu'il décidait sur la base d'informations rapportées", a ensuite ajouté Francesco Totti. Considéré comme une légende vivante dans la capitale italienne, il y a fort à parier qu'un retour dans l'organigramme du club ferait le bonheur des supporters. Une question de temps ?