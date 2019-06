OFFICIEL - AS Roma : Francesco Totti démissionne et quitte le club

Devenu dirigeant, Francesco Totti a décidé de quitter l'AS Roma. Il a annoncé ce départ ce lundi lors d'une conférence de presse.

Une page se tourne à l'AS Roma. Après le départ de l'emblématique, Daniele de Rossi, en fin de saison, c'est autour de son ancien coéquipier et ami de s'en aller : Francesco Totti. L'ancien capitaine de l' était revenu au club après sa fin de carrière en tant que dirigeant du club de la Louve. Et comme c'était pressenti depuis plusieurs jours, l'ancien milieu de terrain offensif a annoncé son départ ce lundi lors d'une conférence de presse qu'il a organisé.

"La communication n’est pas la meilleure qui soit. J’ai envoyé un email au président de la Roma où j’écris des phrases pour moi impensables, inimaginables. Je démissionne de mon poste à l'AS Roma. C’est un jour très douloureux. Les conditions n’étaient plus réunies. Je n’ai jamais eu la possibilité de travailler sur le secteur sportif comme je voulais. C’est une décision cohérente, la Roma passe avant tout", a débuté Francesco Totti.

Totti avait un accord avec Conte

L'Italien a démonté les propriétaires et dirigeants du club : “Les présidents passent, les joueurs passent. Pas les “bandiere”. Je n’ai jamais été concerné par le projet, on ne m’a pas demandé mon avis. Ils m’ont exclu de toutes les discussions. Ce n’est pas de ma faute si je pars. Au peuple romain, je dis seulement merci. Il y a un respect mutuel. Aujourd’hui, voir la Roma dans une telle situation me rend triste. Je supporterai toujours ce club. C’est un au revoir, pas un adieu. Si un autre propriétaire arrive à la Roma et veut vraiment miser sur moi, je serai prêt”.

"Depuis que les Américains sont arrivés à la tête du club, ils ont cherché par tous les moyens d’enlever les Romains de ce club. C’est l’objectif fixe de certaines personnes. Ils ont réussi. Baldini ? Il n’y jamais eu de bon rapport et il n’y en aura jamais. Le dernier mot, c’est toujours Londres (où Baldini réside) qui l’a. Certaines personnes ont un regard sur tout. Ça cause beaucoup de dégâts. J’ai participé à 10 réunions en deux ans. Le vase était déjà plein. J’ai tout fait pour être plus concerné par le projet. Pour que je revienne, il faudrait un autre propriétaire. Et qu’il croit en moi”, a ajouté Francesco Totti.

L'ancien milieu offensif de l'AS Roma a révélé qu'il avait trouvé un accord pour faire venir Antonio Conte avant que les dirigeants fassent en sorte que cela tombe à l'eau : "Le seul entraîneur que j’ai contacté, c’est Antonio Conte. Ils ont décidé de tout : l’entraîneur, le directeur sportif etc... Pour moi, le vase est cassé. Je ne passerais pas pour un imbécile. Antonio Conte nous avait donné son accord pour venir. Puis il y a eu certaines choses qui ont fait qu’il a refusé...".

Enfin, Francesco Totti a été interrogé sur son avenir mais n'a pas donné le moindre indice : "J’ai eu beaucoup de promesses, elles n’ont pas été maintenues. Le futur ? J’ai beaucoup de propositions, je prendrais mon temps pour choisir".