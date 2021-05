France, une énorme surprise dans la liste de Didier Deschamps ?

Ce mardi soir, le sélectionneur des Bleus va dévoiler sa liste des 26 pour l'Euro 2020 et les rumeurs évoquant un nom inattendu enflent.

C'est le grand jour pour les joueurs et les supporters de l'équipe de France. Didier Deschamps va mettre fin au suspens concernant sa liste de joueurs qui participeront à l'Euro 2020 ce soir aux alentours de 20h. Le sélectionneur des Bleus va citer 26 noms qui auront l'immense honneur de tenter de faire aussi bien que lors de la Coupe du monde 2018, à savoir aller au bout, et de réussir là où les Bleus ont échoué en 2016 à domicile.

Forcément, tout le monde a envie de savoir avant l'heure les joueurs qui seront présents dans la liste de Didier Deschamps. Et bien évidemment une tendance se dégage pour la plupart. Fidèle à lui-même, Didier Deschamps n'a pas caché qu'une bonne partie de son groupe était déjà choisi, notamment un large socle de ceux qui ont fait partie de l'aventure en Russie. Autant dire que la présence de Lloris, Mandanda, Varane, Kimpembe, Pavard, Hernandez, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé, Giroud et bien d'autres est assurée.

Mais quelques doutes subsistent pour les six à dix derniers noms. Et ce mardi L'Equipe qu'une "petite surprise" pourrait se glisser dans la liste de Didier Deschamps, tout en indiquant qu'il y aura 15 joueurs qui ont remporté la Coupe du monde dans cette liste. En ce qui concerne la surprise annoncée par le quotidien sportif français, il pourrait s'agir de Karim Benzema. Le sélectionneur des Bleus osera-t-il reprendre l'avant-centre du Real Madrid ?

Deschamps prêt à tourner la page ?

L'article continue ci-dessous

Cette question est sur toutes les lèvres des observateurs depuis 2016. Pour rappel, Karim Benzema avait été écarté de l'équipe de France, au même titre que Mathieu Valbuena, pour l'affaire de la sextape, et avait ensuite eu des déclarations à l'encontre de Didier Deschamps dans la presse espagnole que ce dernier n'a jamais digéré. Depuis, l'ancien de l'OL aurait pu être réintégré chez les Bleus mais n'a jamais été rappelé par Didier Deschamps.

Alors la surprise sera-t-elle Karim Benzema ? L'attaquant du Real Madrid réalise quasiment sa meilleure saison sur le plan statistique depuis son arrivée dans la capitale espagnole et vient d'être sacré meilleur joueur français à l'étranger par les trophées UNFP. Sur le terrain, Karim Benzema est irréprochable et depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus il enchaine les buts avec 64 réalisations lors des trois dernières saisons en Liga.

Malgré l'effervescence autour d'une possible présence de Karim Benzema, le doute subsiste. Pourquoi Didier Deschamps se serait-il décidé à tourner la page à ce moment précis ? L’Équipe affirme que le cas Benzema serait entré dans la réflexion du champion du monde 98. Une chose est sûre, personne n'aura la réponse avant 20h ce mardi soir, mais la présence de Karim Benzema serait une immense surprise et mettrait fin à un feuilleton qui dure depuis près de six ans.