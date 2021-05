Trophées UNFP - Benzema joueur français de l'étranger

Karim Benzema a été désigné meilleur joueur français évoluant à l'étranger pour cette saison 2020-2021.

Ce n'est plus un secret, Karim Benzema réalise une nouvelle grande saison du côté du Real Madrid. Arme offensive n°1 des Merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus il y a trois ans maintenant, l'ancien lyonnais est prépondérant pour l'équipe de Zinédine Zidane.

Seul à surnager dans son équipe et buteur à l'aller face à Chelsea, il n'avait pu éviter l'élimination des siens en demi-finale de la Ligue des champions face aux Blues de Thomas Tuchel. En revanche, le Real a toujours un espoir de remporter une deuxième Liga consécutive en devançant l'Atlético Madrid au finish.

Ce dimanche, au lendemain du dévoilement du palmarès pour la Ligue 2, les trophées UNFP ont désigné le meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Hugo Lloris, Ferland Mendy, N'Golo Kanté et Ousmane Dembélé étaient également en lice. Mais c'est bien KB9 qui repart avec un nouveau trophée, lui qui était tenant du titre puisqu'il avait déjà été élu en 2019, avant que la récompense ne soit annulée l'an dernier, la faute au Covid-19.

Eh @karimbenzema, il te reste un peu de place dans ton armoir à trophées ? 🧐



Non parce qu'il y en a un nouveau qui arrive... Celui de Meilleur Joueur Français à l'Etranger de la saison 🏆 #TropheesUNFP pic.twitter.com/wXhmEtkmLN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 16, 2021

"C’est un prix très important, je suis très content de le gagner une nouvelle fois. Je remercie l’UNFP et tous les joueurs qui ont voté pour moi. C’est une fierté comme à chaque fois", a réagi l'intéressé au micro de BeIN Sports.

Depuis l'entame de cette saison de Liga, Benzema compte pas moins de 22 buts et 8 passes décisives pour porter le Real Madrid, deuxième à deux points de l'Atlético. Les protégés de Zidane se rendent à Bilbao ce dimanche pour le compte de la 37e journée et compteront sur leur serial buteur pour rester dans la course, tandis que l'Atlético accueille Osasuna avec l'espoir de mettre fin au suspense.

Les trophées UNFP désigneront également les meilleurs joueurs, gardien, entraîneur et espoir de Ligue 1 en fin de semaine prochaine. Benzema avait d'ailleurs été désigné meilleur joueur du championnat de France. C'était en 2008, du temps où il évoluait encore à Lyon.

Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Burak Yilmaz, Memphis Depay et Neymar sont les nominés et espèrent succéder au natif de la capitale des Gaules dans les prochains jours.