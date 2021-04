Benzema de retour en Bleu ? Dugarry donne son avis

L’ancien international français Christophe Dugarry est très sceptique concernant un retour de Karim Benzema en sélection.

Très discret depuis qu’il s’est retiré de la scène médiatique, Christophe Dugarry est sorti de son silence cette semaine afin de fustiger les dirigeants et propriétaires de son ancien club de Bordeaux. Et, l’ex-international français en a aussi profité pour s’étaler longuement dans L’Equipe et évoquer notamment le cas Benzema.

« Duga » fait partie des grands fans de Benzema et il l’a toujours clamé. C’est donc avec regret qu’il constate que ce dernier n’a toujours pas sa place en équipe de France, alors qu’il marche sur l’eau dans son club du Real Madrid. Mardi soir, il a même marqué un but aussi sublime que précieux lors de la demie de Ligue des Champions contre Chelsea.

Mercredi, la presse espagnole a osé interpeller Didier Deschamps en indiquant en creux que c’était « un crime » de continuer à laisser Benzema de côté au vu du rendement qu’il affiche. Dugarry n’a pas utilisé des termes aussi crus, mais il n’en pense pas moins sur le sujet.

« Deschamps et Benzema sont tellement loin l’un de l’autre »

« Il (Benzema) est exceptionnel ! Quatre Ligues des champions, un but tous les deux matches, onze ans au Real, c'est juste incroyable, a-t-il tonné. J'ose espérer que le sélectionneur et lui seront capables de mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais j'en doute ! Ils ont une immense fierté, ils ont l'air tellement loin l'un de l'autre, mais l'équipe de France en aurait besoin. »

Dugarry sait très bien à quel point il est dur de durer au plus haut niveau et avec un rendement intact au fil des saisons. C’est pourquoi il se dit extrêmement admiratif de ce que réalise l’ancien lyonnais à Bernabeu : « C'est un ordinateur, Benzema. Il comprend le foot. Il est brillant d'intelligence de jeu, il ne perd pas un ballon, il donne le tempo au match, il mène l'attaque, finit les actions, pied droit, pied gauche, de la tête. C'est l'attaquant français le plus complet qu'on n'ait jamais eu ! »

Pour rappel, Dugarry est lui-même entré en conflit avec Deschamps en 2018. A l’époque, il avait critiqué le jeu des Bleus à l’occasion du premier tour du Mondial. Une attaque à laquelle le sélectionneur tricolore a très peu goutté, surtout qu’elle émanait d’un ancien coéquipier.

Chriostophe Dugarry et Didier Deschamps ont participé à trois compétitions internationales majeures ensemble, dont les deux tournois victorieux de 1998 et 2000. Le duo se connait donc parfaitement bien.