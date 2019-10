France-Turquie : "La décision d'une annulation relève uniquement de l'UEFA"

En raison du contexte géopolitique particulièrement tendu entre la France et la Turquie, certains redoutent des incidents ce soir au Stade de France.

En tête de son groupe de qualifications pour l' à égalité de points avec la (18 points) et victorieuse de l'Islande, vendredi (1-0), l'Equipe de de Didier Deschamps a l'occasion de valider son billet ce lundi soir (20h45), face aux Turcs, au Stade de France.



Néanmoins, force est de constater que l'antre des Bleus pourrait être le théâtre d'une atmosphère bien particulière ce lundi... D'une part, la communauté turque étant très présente en France et à Paris, les supporters des adversaires de l'EDF devraient être présents en nombre dans les travées du Stade de France. D'autre part, car cette rencontre survient dans un contexte géopolitique et diplomatique particulièrement tendu entre les deux pays.

"Pour la FFF, c'est hors de question"

Alors que de potentiels débordements sont à craindre, l'éxécutif rappelle que seule l'UEFA peut décider ou non d'annuler la rencontre. "Ce match ne peut pas être annulé par la France, mais uniquement par l'UEFA. À notre niveau, la question ne se pose pas. Certains élus nous mettent la pression par méconnaissance des instances sportives en pensant que le gouvernement est habilité à obtenir l'annulation d'un match, ce qui n'est pas le cas. Seul un facteur d'ordre majeur, comme une menace ou une vague d'attentats, pourrait justifier cette demande d'annulation", rappelle-t-on au sommet du pouvoir, dans les colonnes de France Football.

"Avec une décision française unilatérale de ne pas jouer, on prendrait le risque de perdre le match sur tapis vert. Pour la FFF, c'est hors de question. Et côté politique, ce serait montrer des signes de faiblesse", ajoute un proche du dossier. Si la rencontre devrait pour l'heure se maintenir, les joueurs de l'Equipe de France devront redoubler de concentration pour faire abstraction du contexte ambiant et garder leur objectif en ligne de mire : se qualifier pour l'Euro 2020.