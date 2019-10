France-Turquie (1-1) : Giroud avait pourtant montré la voie

Déjà buteur en Islande, Olivier Giroud avait donné l'avantage aux Bleus à sa sortie du banc ce lundi contre la Turquie (1-1). Mais ça n'a pas suffi.

Il avait pourtant montré la voie. Encore ! Sorti du banc pour remplacer le décevant Wissam Ben Yedder à la 72e, Olivier Giroud avait de nouveau trouvé le chemin des filets en reprenant un corner d'Antoine Griezmann, sur sa première tentative (1-0, 76e). Un but inscrit d'une tête imparable, donnant l'avantage aux Bleus, largement dominateurs. Mais c'était sans compter sur la réaction de la , qui par l'intermédiaire de l'entrant Kaan Ayhan a égalisé six minutes plus tard (1-1, 82e).

Un coup de froid pour la sélection tricolore qui avait attendu que Giroud trouve l'étincelle pour faire fructifier une nette domination et ainsi prendre virtuellement la tête de son groupe de qualification pour l' .

Toujours plus proche de Platini

Les hommes de Didier Deschamps ne sont pas parvenus à reprendre l'avantage ensuite, laissant ainsi la première place à la Turquie à l'issue de ce match. Mais l'histoire retiendra encore une fois que le meilleur buteur des Bleus a répondu présent.

Car bien qu'il ait démarré comme remplaçant, il n'a pas eu besoin de longtemps pour inscrire son 38e but en sélection. 4 minutes exactement ! Et encore une fois, en dépit des critiques et d'un temps de jeu famélique à , Olivier Giroud s'est rapproché un peu plus du vice-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Michel Platini et ses 41 buts.

Déçu de ne pas démarrer, mais respectueux des choix du sélectionneur, il déclarait en zone mixte : "C’est important pour un attaquant de faire la différence quand on est amené à entrer en jeu. J’ai bien fini le corner bien tiré d’Antoine. Il y avait beaucoup de détermination dans ce coup de tête, mais ça n’a pas suffi."

L'histoire retiendra aussi que Giroud a maintenant marqué lors de 9 de ses 10 derniers matches au Stade de France. Son jardin, sans aucun doute.

Benjamin Quarez, au Stade de France.