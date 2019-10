Deschamps, Griezmann... Les réactions après France-Turquie (1-1)

La France a partagé les honneurs avec la Turquie. Après le match, les Tricolores ont fait part de leur frustration par rapport au résultat essuyé.

L'Equipe de a assuré le minimum ce lundi face à la dans son groupe qualificatif pour l'Euro (1-1), manquant ainsi d'accrocher sa qualification. Les Bleus avaient ouvert la marque, mais se sont faits rattraper à dix minutes du terme suite à un but pris sur coup de pied arrêté. Même si le nul concédé n'a rien de dramatique, Deschamps et ses hommes se sont dits déçus au coup de sifflet final. Ils espéraient faire mieux.

Didier Deschamps (sélectionneur de l'Equipe de France sur M6) : "Ils nous avaient marqué un but un peu comme ça à l'aller, on aurait pu l'éviter même s'il est très bien tiré. On a fait ce qu'il fallait pour gagner en termes de jeu, d'occasions. Eux ils en ont eu peu mais ils ont marqué sur coups de pied arrêtés. On a eu suffisamment d'opportunités. On n'a marqué que ce but d'Olivier, il aurait pu être décisif. (…) On n'a pas gagné… Quand je dis que c'est que le résultat qui compte. On a le même nombre de points, ce sont les deux meilleures équipes du groupe. Une phase de qualifications c'est toujours compliqué, c'est une longue route, j'en ai connu des très, très compliquées. Cette équipe a beaucoup défendu mais elle mérite d'avoir cette place-là aussi."

Clément Lenglet (défenseur de l'Equipe de France sur M6) : "Il y a beaucoup de frustration. On savait que c'était très important de marquer le premier but contre une équipe bien regroupée, avec de la qualité défensive. Malheureusement on encaisse un but sur coup de pied arrêté, on savait que c'était une équipe assez dangereuse à ce niveau. Dans ce genre de match, les petits détails font la différence. Les coups de pied arrêtés débloquent ces matchs, là ça les a relancés donc c'est de la déception et de la frustration."

#Tolisso : "On avait à cœur de valider cette qualification ici, devant notre public. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. On aura l'occasion de le faire en novembre si on est mobilisés tous ensemble et qu'on garde cet état d'esprit" #FRATUR pic.twitter.com/wFz4xHBzp6 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) October 14, 2019

Corentin Tolisso (milieu de terrain de l'Equipe de France) : "On a fait un beau match ce soir mais malheureusement on prend ce but sur leur seule vraie occasion, sur un coup de pied arrêté, nous on savait que c'était leur point fort, on s'était dit et redit qu'il fallait faire attention au second poteau. Eux aussi ont bien joué le coup, parfois c'est compliqué aussi de défendre sur des coups de pied arrêtés comme ça où on recule vers le but. Le mérite leur appartient. On avait à cœur d'essayer de valider cette qualification pour l'Euro devant notre public, on n'a pas réussi à le faire. Il reste encore deux matches en novembre. On aura l'occasion de le faire en novembre si on est mobilisé tous ensemble et qu'on garde cet état d'esprit".

Lucas Hernandez (défenseur de l'Equipe de France sur M6) : "On savait qu'avec Wissam, il ne fallait pas centrer, ou alors le faire à ras de terre. On a essayé de le chercher, et combiner avec Antoine et Kingsley. On n'a pas eu la chance de mener au score en 1e mi-temps. Mais a continué à travailler et le but nous a fait du bien. La Turquie défensivement, ils étaient là. Ils nous ont posé beaucoup de difficultés. Leur égalisation est arrivée sur coups de pieds arrêtés, et on le savait. On a cette déception car on voulait gagner car c'était un match décisif. Mais la Turquie a joué son jeu et c'est à nous de gagner les matches restants".

Benjamin Pavard (défenseur de l'Equipe de France sur M6) : "On a fait un bon match dans l'ensemble. On ne leur a pas laissé beaucoup d'occasions. Ils ont eu une opportunité et ont marqué un but. Mais on a des regrets. On a loupé quelques occasions qu'on aurait pu mettre. On aurait pu mener 2-0. En première période notamment."

Antoine Griezmann (attaquant de l'Equipe de France) : "On est un peu tristes, un peu bizarre, parce qu'on a fait un grand match. L'un de nos meilleurs. On ouvre le score sur un corner et Oliv' qui marque. Mais on a quand même pris ce but sur coup de pied arrêté. Il y a un peu de colère. Mais on reverra au calme. Il faut apprendre de nos erreurs, comme quoi on n'est pas parfaits. On peut perdre des matches sur coups de pieds arrêtés. Il faut revenir plus fort. Le coach nous a dit qu'il était content de nous et qu'on a fait un grand match. On a encore deux matches et il faut les gagner. Encore des batailles à gagner. Mais c'est très dommage (...) La rentrée de Giroud nous a fait énormément de bien. Il a répondu présent."

Olivier Giroud (attaquant de l'Equipe de France) : "On est passé à côté d'une qualification directe. C'est dommage. On a fait quand même un bon match, et c'est dommage de prendre un but sur coup de pied arrêtés. Il faudra compter sur un faux-pas de la Turquie lors du dernier match. On n'a plus notre destin entre nos mains pour en finir dès la prochaine journée."

#Sissoko : "Il y a pas mal de déception. Vu le contenu du match, je pense qu'on aurait dû l'emporter. On aurait dû mettre d'autres buts. C'est très frustrant" #FRATUR pic.twitter.com/krIqVz1UUN — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) October 14, 2019

Moussa Sissoko (milieu de l'équipe de France) : "Il y a de la déception. Je pense que vu le contenu du match on méritait de l'emporter. On s'est procuré pas mal d'occasions. On aurait dû mettre d'autres buts. On a concédé peu d'occasions, peut-être deux. Et ils ont marqué ce but sur coup de pied arrêté, c'est très frustrant parce qu'on savait qu'ils étaient bon dans ce domaine là. C'est frustrant mais il reste encore deux matches. Il va falloir tout faire pour gagner le prochain à domicile pour espérer décrocher cette qualification. On a essayé de produire du jeu. On savait que c'était une bonne équipe, qui était solide."

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Stade de France