France - Pologne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’équipe de France cherchera à renouer avec la victoire, ce mardi lors de son opposition contre la Pologne à Dortmund.

La France va essayer de terminer sur une bonne note son parcours en phase de poule de l’Euro. N’étant pas encore assurée de terminer première de son groupe, la sélection tricolore ne peut se permettre de négliger cette partie face aux Polonais.

La France vise la tête de son groupe

La chance qu’ont les Bleus c’est qu’ils se mesurent à une sélection des Aigles déjà éliminée du tournoi. Après deux défaites consécutives, Robert Lewandowski et ses coéquipiers n’auront ainsi d’autres objectifs que de quitter le tournoi par la grande porte. La confrontation s’annonce donc bien moins piégeuse qu’il y a un an et demi au Qatar lorsque les deux équipes s’étaient retrouvés en 8es de finale de Coupe du Monde.

Pour l’emporter, les Tricolores vont tout de même devoir montrer autre chose que lors de leurs deux précédentes sorties. Ils doivent notamment corriger leur inefficacité aux avant-postes. Jusque-là, aucun des hommes de Deschamps n’a trouvé le chemin des filets dans cette compétition. Le seul but inscrit en leur faveur l’a été sur un csc autrichien.

Getty

Le grand retour de Mbappé

Pour mettre fin à cette disette, l’équipe de France compte sur son sauveur Kylian Mbappé. Absent face aux Néerlandais, le capitaine va effectuer son grand retour sur les terrains. Avec un masque autour du visage car sa blessure au nez n’est pas encore guérie. Et elle ne le sera pas avant la fin du tournoi. Il sera intéressant de scruter non seulement son rendement mais aussi son attitude.

Pour s’assurer le leadership de la poule, la France doit nécessairement signer un meilleur résultat que les Pays-Bas face à l’Autriche. Et vu que les deux matches démarrent à la même heure, Griezmann et ses coéquipiers n’auront d’autres choix que de se donner. A moins qu’ils n’estiment que l’essentiel c’est la qualification, peu importe la place.

Horaire et lieu du match

Mardi 25 juin, 2024

3e journée du Groupe E de l’Euro

France - Pologne

Stade : Signal Iduna Park (Dortmund)

A 18h, heure française

Les compos probables du match France - Pologne

France : Maignan – Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé ; Kanté, Tchouaméni – Griezmann, Coman, Thuram ; Mbappé.

Pologne : Bulka; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Slisz, Moder, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.

Sur quelle chaine suivre le match France - Pologne ?

La rencontre entre la France et la Pologne sera à suivre ce mardi à partir de 18h sur la chaine beIN Sports 1 et aussi sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou le service Molotov.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match en clair il y a la ZDF allemande, elle est disponible sans le moindre abonnement.