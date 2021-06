Euro 2020 : Les scénarios qui peuvent qualifier la France dès ce lundi

Les Bleus joueront leur dernier match de poule face au Portugal mercredi mais ils peuvent espérer atteindre les huitièmes avant de jouer.

Tenu en échec face à la Hongrie ce samedi à Budapest, l'équipe de France a manqué une chance en or de valider son billet pour les huitièmes de finale dès le deuxième match de la compétition. Une victoire aurait permis aux Bleus de disputer la dernière journée de la phase de poules, face au Portugal mercredi soir, dans un confort total avec son billet déjà en poche pour le prochain tour et une sérieuse option sur la première place du groupe.

Malheureusement pour l'équipe de France ce n'est pas le cas. Du moins pas encore. En effet, avec la réforme en vigueur dans le championnat d'Europe depuis l'édition de 2016 et la qualification des quatre meilleurs troisièmes pour les huitièmes de finale, l'équipe de France peut se contenter de cette troisième place. Et pour ainsi dire, la France ne pourra pas terminer plus bas qu'à la troisième place dans le groupe F, l'Allemagne et la Hongrie étant derrière la France actuellement et s'affrontant lors du dernier match.

Néanmoins, pour être sûr d'être qualifié avant de jouer son match contre le Portugal, la France dépend des autres groupes. Et il existe plusieurs scénarios dans lesquels les Bleus peuvent valider leur billet avant mercredi. Deux des cas de cinq cases suivantes doivent être cochées pour que la qualification soit validée. La première d'entre elle aurait pû être une défaite ou un match nul de la Suisse contre la Turquie ce dimanche, la seconde concerne le groupe B et les matches de ce lundi.

Belgique-Finlande et Ukraine-Autriche observés de près

Si la Belgique s'impose contre la Finlande dans le groupe B une des deux conditions sera validée. Sur le papier, un scénario tout à fait envisageable. Si jamais la Belgique déjà qualifiée fait un match nul contre la Finlande ou s'incline, une défaite de la Russie contre le Danemark dans le même groupe assurerait également un billet en huitième de finale pour l'équipe de France. Le troisième du groupe B aurait ainsi trois points, soit un de moins que la France.

Autre cas de figure, mais cette fois-ci en prenant en compte le résultat du groupe C entre l'Ukraine et l'Autriche. Dans ce cas, ce serait très simple : tout autre résultat qu'un match nul entre l'Ukraine et l'Autriche permettrait à la France de faire un pas vers la qualification. Si les résultats sont propices aux Bleus dans les groupes B et C, la qualification sera donc en poche dès lundi soir. Sinon, la France pourra toujours espérer un coup de pouce du destin mardi.

En effet, un match nul de la Croatie face à l'Ecosse serait une autre condition permettant aux Bleus d'être sûr de devancer ces équipes dans la course à la troisième place, tandis qu'un résultat tout autre qu'une victoire de la Pologne contre la Suède irait également dans ce sens. Bien évidemment, la France n'attend rien des autres et est prête à aller chercher sa qualification sur le terrain lors du remake de la finale de 2016 contre le Portugal, mercredi, mais tout porte à croire que les Bleus ont de grandes chances d'entrer sur la pelouse avec les deux pieds en huitièmes de finale.