France, Courbis refuse d'accabler Benzema

L'ancien entraîneur de l'OM considère que le système de jeu des Bleus pose problème à l'attaquant du Real Madrid.

Depuis son retour avec l'équipe de France, Karim Benzema n'est toujours pas parvenu à retrouver le chemin des filets. L'attaquant du Real Madrid a manqué de réussite à chacune de ses sorties avec les Bleus. En match de préparation, Karim Benzema a manqué un penalty et frappé le poteau. Face à l'Allemagne, l'ancien attaquant de l'OL a trouvé le chemin des filets mais malheureusement son but a été refusé pour un hors-jeu au début de l'action.

Et enfin, face à la Hongrie, Karim Benzema a raté une occasion en or avant la pause sur un magnifique service de Kylian Mbappé. Alors forcément, l'attaquant du Real Madrid commence à être critiqué en raison de son inefficacité. Pourtant, pas tout le monde n'est aussi dur avec Karim Benzema. Au micro de RMC Sport pour qui il est consultant, Rolland Courbis a pris la défense de Karim Benzema et met en avant son utilisation plutôt que son implication ou son niveau de jeu.

"Je pense qu'il ne faut pas seulement se pencher sur Karim Benzema, il faut aussi se pencher sur son utilisation. On a l'exemple avec le match contre la Hongrie. Personne ne sait ce qu'il se serait passé si on avait démarré le match sur une formule avec Dembélé et sans Rabiot, pour terminer le match avec Rabiot et sans Dembélé. Il y a une réflexion à avoir. Karim a sa part de responsabilité. Pour le moment, il n'a pas été en réussite dans l'efficacité. Mais dans les matchs de préparation, il frappe le poteau et Dembélé n'a plus qu'à la pousser, on peut considérer que c'est un demi-but", a analysé l'ancien entraîneur de l'OM.

Tout le monde fait front derrière Karim Benzema

"L'utilisation de Karim, la meilleure organisation autour de Karim pour bien l'utiliser... Je ne suis pas sûr, et Didier Deschamps doit y réfléchir, que ce soit ce 4-3-3. Je pense plutôt à un 4-2-3-1, comme on a eu l'occasion de jouer ces dernières années. Même si Matuidi occupait un rôle d'attaquant sans l'être vraiment, ça Rabiot peut le faire. L'association de Karim avec Giroud n'est pas interdite non plus. La possibilité pour Coman de démarrer le match, pour débuter avec un quatuor offensif et terminer la rencontre avec seulement un trio... Ce sont des réflexions et Dider Deschamps a pour habitude de trouver des solutions, donc on espère de tout coeur que ce sera le cas pour le prochain match", a ajouté Rolland Courbis.

Antoine Griezmann a également pris la défense de son coéquipier, devant la presse ce dimanche : "Il veut marquer tout comme moi et Kylian. Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer pour jouer libéré. Il aide beaucoup dans le jeu offensif et dès qu'il aura marqué, les vannes seront ouvertes. Nous allons le soutenir et avoir confiance en lui. Le staff et les joueurs veulent qu'il soit dans la meilleure position possible. Nous espérons que son but viendra rapidement, mais nous devons être patients. Il a eu de belles opportunités, donc je suis certain qu'il va vite marquer. Les buts viendront".

Didier Deschamps a aussi soutenu le n°19 après le nul contre la Hongrie : "Avec l'expérience qui est la sienne et le vécu, je ne pense pas qu'il y ait de doute. Évidemment, comme tout attaquant, il fait de très bonnes choses mais il lui manque de concrétiser, comme dans les matchs de préparation. Ce soir aussi. Il a suffisamment de vécu. Il sait très bien qu'il est attendu sur cet aspect même si je lui ai dit que ce n'était pas que ça. Un attaquant a besoin de marquer. L'essentiel, c'est qu'il garde confiance et qu'il garde MA confiance".