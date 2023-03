France-Pays-Bas : Képhren Thuram chambré bien comme il faut par Marcus pour son occasion manquée

Marcus Thuram est taquin et s'est gentiment moqué de son petit-frère Képhren après son raté contre les Pays-Bas.

Ce samedi 26 mars 2023, Képhren Thuram fête ses 22 ans. Le milieu de terrain de l'OGC Nice a eu droit à un beau cadeau avec quelques jours d'avance puisqu'il a fêté sa première sélection en équipe de France le 24 mars contre les Pays-Bas (et une victoire 4-0 des Bleus).

Thuram est entré en jeu à la 89e minute à la place d'Adrien Rabiot et s'est procuré une grosse occasion qui aurait pu porter le score à 5-0 dans les arrêts de jeu.

Quand Marcus chambre Képhren

Après la rencontre, Képhren Thuram est revenu sur ce loupé : « Ma frappe a manqué de puissance. La pression ? Non, non, j'ai juste raté mon geste tout simplement. J'ai récupéré le ballon et percuté comme je fais habituellement en club. J'ai ensuite tenté ma chance, sans me poser de questions. J'aurais pu également décaler Kylian (Mbappé) qui ne m'en a pas voulu et m'a encouragé. Certains de mes coéquipiers m'ont quand même chambré en fin de match (sourires). Marcus s'est aussi un peu moqué de moi à cause de ma frappe écrasée. Même à l'entraînement, je ne marque pas beaucoup de buts. »

Képhren Thuram a ensuite fait part de son immense joie de porter pour la première fois le maillot de l'équipe de France : « Une première sélection, c'est vraiment beaucoup d'émotions, un privilège. Il y a eu une belle victoire en prime. J'ai voulu profiter au maximum de ce moment magique et apporter ce que je sais faire. Le coach m'avait mis en confiance avant le match. »

A Clairefontaine, Marcus facilite l'adaptation de Képhren

Thuram a aussi évoqué ses premiers pas à Clairefontaine et l'aide précieuse de son grand-frère Marcus : « Je me suis rapidement senti à l'aise. La présence de Marcus est précieuse, c'est le grand frère que tout le monde rêverait d'avoir. Il a toujours été proche de moi. C'est comme ça depuis qu'on est petits, donc, quand je suis entré en jeu, c'était le plus heureux. Je l'étais tout autant quand je n'étais pas encore là et à chaque fois que je le voyais en équipe de France. C'est un rêve qu'on réalise ensemble, c'est magnifique ! »

Les frères Thuram font d'ailleurs la fierté de leur papa Lilian, sacré champion du monde en 1998. « Je l'ai vu juste après le match. Oui, il est heureux pour nous, notre mère aussi », a glissé Képhren.