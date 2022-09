France : le rêve d'Eduardo Camavinga

Le milieu de terrain français s'est exprimé sur les chances des Bleus à la Coupe du monde et son rêve éveillé au Real Madrid.

Même s'il n'a pas fait une très bonne impression lors de la défaite de l'équipe de France face au Danemark ce dimanche soir, Eduardo Camavinga espère conserver sa place dans la liste des 23 de Didier Deschamps au mois de novembre. Dans une interview accordée à GQ Espagne, Eduardo Camavinga, arrivé en France à l'âge de deux ans après être né en Angola, rêve de disputer la prochaine Coupe du monde avec les Bleus afin de défendre les couleurs du pays qui lui a permis d'en arriver là où il est aujourd'hui.

"Rendre à la France ce qu'elle m'a donné"

"Jouer pour l'équipe de France à la Coupe du monde serait un rêve (...) La France est favorite pour la Coupe du monde (...) La France est le pays qui m'a accueilli quand j'étais très jeune, je vis en France depuis que je suis tout petit, j'ai la culture de la France et l'éducation de la France, j'ai été à l'école en France, mon diplôme est français, donc c'est normal pour moi de jouer pour la France pour rendre à la France ce qu'elle m'a donné", a avoué Eduardo Camavinga.

Le milieu de terrain tricolore est fier d'avoir rejoint le Real Madrid : "C'est mon rêve depuis que je suis enfant. C'est le meilleur club du monde et quand ils sont venus me chercher, je n'avais aucun doute sur le fait que je voulais venir. C'est différent de Rennes, c’est une autre dimension que de jouer à Rennes, où j'étais aussi très populaire, mais rien à voir avec ce que je suis maintenant au Real Madrid. Quand je voyage dans un autre pays, je pense toujours que les gens ne me reconnaîtront pas, mais ils me reconnaissent parce que les matchs du Real sont vus dans le monde entier. Cela n'a pas été un choc, car j'étais déjà habitué à la popularité, mais c'est un autre niveau".

"J'aime vivre à Madrid"

"Je suis quelqu'un d'extraverti, je parle à tout le monde. C'est facile pour moi et dès le premier jour, tout le monde a été gentil avec moi. Mon adaptation a été facile et rapide. Mes meilleurs amis, à cause de ma langue, sont français, mais je parle à tout le monde. Un peu plus avec Aurélien (Tchouaméni), Rüdiger, Benzema ou Alaba. J'aime vivre à Madrid, j'aime le climat et les gens", a ajouté l'international français.

Eduardo Camavinga a dévoilé ses modèles au Real Madrid et a encensé Carlo Ancelotti : "J'ai beaucoup appris de Modric et de Kroos. Tout d'abord, le poste qu'ils occupent sur le terrain et leurs caractéristiques, mais aussi ce qu'ils font à l'extérieur : faire du sport après l'entraînement, bien se reposer... Ce sont des choses que j'applique car elles sont bonnes pour moi."

"C'est l'un des meilleurs au monde parce qu'il a pu gagner de nombreuses compétitions différentes dans de nombreux pays différents. C'est une personne qui parle beaucoup avec les joueurs, y compris avec les jeunes. Quand je suis arrivé, il m'a donné des rôles et expliqué ce qu'il attendait de moi. Que je sois titulaire ou remplaçant, il me donne toujours beaucoup de confiance", a conclu le milieu de terrain du Real Madrid.