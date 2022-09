Equipe de France - Cissé : "Mbappé a soif de matchs"

Titulaire tous les trois jours en club depuis début septembre, Kylian Mbappé a bien l'intention d'enchaîner avec l'équipe de France au Danemark.

Buteur jeudi soir face à l'Autriche, Kylian Mbappé s'apprête à enchaîner ce dimanche sur la pelouse du Danemark. Pas question pour l'attaquant du PSG de souffler.

"Au PSG, il est celui qui bouge un peu moins"

Interrogé par Téléfoot sur la situation du n°10 des Bleus, Djibril Cissé a mis en avant l'appétit de la star.

"C'est quelqu'un qui a soif de matches. C'est dur pour lui des fois de se dire qu'il faut couper", assure-t-il.

"C'est quelqu'un qui a besoin de jouer, qui aime jouer, qui aime les stats, qui aime marquer." "Ce n'est pas quelqu'un qui aime être sur le banc, même si c'est pour son bien de se reposer et d'être plus frais le match d'après."

Une équipe de France avec laquelle son rôle tactique évolue, où il possède plus de libertés, comme il l'a lui-même reconnu après la victoire au stade de France, jeudi.

"Au PSG, même si c'est pas le même 'relais', c'est lui qui bouge un peu moins. Ce sont plus Neymar et Messi qui tournent et lui un peu moins. Il en touche un peu moins qu'en équipe de France", dit encore Cissé.

"Forcément, ce n'est pas le même système, pas les mêmes joueurs. Il a joué avec un point fixe qui est Olivier Giroud dont ça lui permettait de tourner autour et d'avoir un peu plus d'espaces."

"Les droits à l'image ? Depuis le début, c'est une démarche collective"

L'occasion pour le magazine de revenir également sur l'affaire des droits à l'image, que l'attaquant français et ses coéquipiers veulent renégocier avec la FFF.

"C'est Kylian avec les autres, je peux vous l'assurer, appuie Deschamps, rejetant l'idée d'une initiative personnelle. Si je vous dit ça, ce n'est pas pour vous cacher quoi que ce soit. Mais la position des joueurs elle est commune et elle est avec Kylian."

Le principal intéressé ne s'en cache pas, tant que son action permet de faire avancer les choses : "Ce n'est pas grave de prendre les critiques, j'ai l'habitude moi, ça ne changera pas ma manière de jouer, ni de vivre. Et si ça peut permettre au groupe d'avoir ce qu'il veut, c'est le principal", affirme-t-il.

"Depuis le début, c'est une démarche collective. C'est juste que je n'ai pas de problèmes à aller sur le devant de la scène et me battre pour mes coéquipiers."