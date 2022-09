Deschamps, Giroud et les réactions après Danemark - France (2-0)

Les Bleus ont failli à leur tâche lors de leur déplacement au Danemark. Après le match, ils n’ont pu que constater les dégâts.

L’équipe de France a terminé de la pire des manières son parcours en Ligue des Nations. Les champions du monde ont subi la loi du Danemark à l’extérieur. Un faux-pas qui ne souffre d’aucune contestation tant les Nordiques ont été plus séduisants dans cette rencontre. Une réalité que les Tricolores n’ont pas eu de souci à reconnaitre au coup de sifflet final. Avec leur coach, ils se sont promis de tirer les enseignements nécessaires de ce revers, mais sans céder dans le catastrophisme.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « Un naufrage ? Je ne pense pas. Parce qu’on a eu énormément d’occasions aussi. Mais quand il n’y a pas d’ingrédients, peu importe le système, il n’y aura pas de résultat. On a été défaillants dans les duels et on a fait trop d’erreurs dans les relances. Mais c’est une équipe de France jeune, pour la plupart ils n’ont pas d’expérience du haut niveau. Ce soir, on a été en contact avec la réalité et avec ce qui nous attend dans deux mois. Système remis en question ? Je suis toujours en réflexion, mais quand vous avez quatre corners et qu’un danois reprend à chaque fois, on peut avoir 4,5,6 défenseurs, ça ne change rien… On n’avait pas les ingrédients ce soir. Ce n’était pas faute d’avoir été prévenus que ce soir ça allait être un combat. Faut-il s’inquiéter ? Non. Evidemment, le fait de récupérer tous les joueurs, ou la grande majorité, ça va nous aider. On a un vivier important de jeunes mais il faut qu’ils soient encadrés. Hier, j’ai vu aussi d’autres grandes équipes perdre. Mais, il va falloir qu’on se batte, bien évidemment ».

Olivier Giroud (attaquant de l’équipe de France sur la Chaine L’Equipe) : « On a bien commencé durant 20, 30 minutes. On n’a pas su concrétiser nos occasions. Apres, on prend deux buts qu’on aurait dû éviter. Le foot est fait d’erreurs, mais c’est rageant. Même sur la fin, on a eu des occasions. Même en étant moins bien, on aurait pu ramener quelque chose d’ici. Il ne faut pas noircir le tableau. On restait sur une bonne partition jeudi soir. On savait qu’aujourd’hui les Danois allaient nous rentrer dedans. Dans les duels, ils ont été plus présents. Sur les corners, 3 ou 4 fois, le mec est seul pour faire des remises ou finir les actions. Il va falloir plus de vigilance à ce niveau et prendre conscience que le foot est un éternel recommencement et qu’il faut se faire violence à chaque fois. Mais, tout n’est pas à jeter ce soir. Mais c’est dommage de fini comme ça. Personnellement ? Je ne me projette pas sur le Qatar. J’ai des matches importants avec Milan qui arrivent avant. Je suis content de mon 1er match, et ce soir c’était plus compliqué de se trouver avec les mecs. On sait qu’on a encore du boulot. Ce soir, on est forcément déçus. On a été moins bons. Il faut tirer les enseignements mais en restant positif. »

Antoine Griezmann (attaquant de l'équipe de France) : « On n’a pas été efficaces dans les deux surfaces. Sur les corners, on n’a pas été bons. Comme sur les duels. Ça nous fait du bien avant le Mondial. On a le coach et le groupe pour faire quelque chose au Qatar ».