France, Le Graët : "J'aimerais que Mbappé soit aux JO"

Le président de la FFF a clamé haut et fort son souhait personnel de voir l'attaquant du PSG à Tokyo et est favorable à la présence d'Adrien Rabiot.

Kylian Mbappé sera-t-il présent aux Jeux Olympiques au mois de juillet ? C'est la question que se pose beaucoup de monde y compris le joueur lui-même. L'attaquant du PSG n'a pas caché son désir de disputer la compétition, Noël Le Graët, le président de la FFF, fait le forceps pour que cela arrive, mais bien évidemment le PSG, qui n'a pas encore pris officiellement position, risque d'être réticent. Dans une interview accordée à L'Equipe, Noël Le Graët a, une nouvelle fois, manifesté son envie de voir l'attaquant français à Tokyo cet été.

"Kylian Mbappé veut gagner la , l'Euro et les JO... Possible d'enchaîner l'Euro et les JO ? Je vais appeler le PSG pour en discuter. Lui a envie. Notre sélectionneur (Sylvain Ripoll) a très envie. Et Deschamps ? Comme les JO, c'est après l'Euro, c'est moins compliqué. Il donnera son avis... Mon opinion ? J'aimerais assez qu'il soit aux JO, notamment pour l'image. C'est un garçon qui est déjà au top", a expliqué le président de la FFF.

L'Euro ? C'est compliqué pour Rabiot si les titulaires sont sur pied"

L'article continue ci-dessous

"Mais je me mets à la place du PSG. Ils n'ont peut-être pas très envie qu'il fasse toutes les compétitions. Mais je ne pense pas qu'ils s'y opposeraient. En termes d'image, ce serait compliqué pour eux. Et pour nous, compliqué de ne pas le sélectionner. Neymar a bien été aux JO. Et, le Brésilien, Guimaraes, qui vient de signer à , a mis dans son contrat qu'on a l'obligation de le libérer pour les JO. La moitié de l'effectif de Lyon va être aux JO, je vais avoir dix lettres d'Aulas...", a ajouté Noël Le Graët.

Plus d'équipes

Le président de la FFF a ouvert la porte à un retour de Rabiot et le verrait bien aux JO : "Adrien Rabiot n'est pas suspendu. Je n'en ai pas parlé à Ripoll. Je n'ai pas de réponse. Pour les A plutôt que pour les JO ? C'est plus compliqué si tous les titulaires sont sur pied. Mais ça n'engage que moi. Je connais aussi un peu Didier. Il n'est pas rancunier, mais il a de la mémoire. Moi, je n'ai jamais rien eu contre lui. J'avais souhaité le rencontrer, pas pour le punir. Je constate avec plaisir qu'il rejoue dans un club prestigieux, la , où il est titulaire ces derniers temps".

Enfin, le président de la Fédération Française de Football a donné son objectif pour l' et se veut ambitieux, sans pour autant mettre une pression incroyable sur les Bleus et son sélectionneur en exigeant la victoire : "Être dans le dernier carré, c'est très bien. Il faut déjà sortir de la poule, ce qui n'est pas facile. Il faut qu'il ait toujours une équipe de haut niveau, avec moins de blessés, qu'il ne manque pas trop de joueurs".