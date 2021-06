France, Kylian Mbappé n'ira pas aux JO

Le président de la FFF a confirmé qu'il était "utopique" de voir Kylian Mbappé à Tokyo cet été.

"Je veux repousser mes limites à moi, c’est le plus important. Je veux donner le meilleur de moi-même, repousser mes limites au maximum et voir où ça me mène", dévoilait Kylian Mbappé ce mardi dans un entretien accordé à RTL. Et pour cause, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'est jamais rassasié. D'ailleurs, avant même de disputer l'Euro avec les Bleus, Kylian Mbappé a fait part, à plusieurs reprises, de sa volonté de disputer les Jeux Olympiques à Tokyo avec l'équipe de Sylvain Ripoll au mois d'août.

Pour rappel, le sélectionneur des Espoirs a le droit de convoquer trois joueurs ayant plus de vingt-trois ans, André-Pierre Gignac étant pressenti pour faire partie de cette liste, mais Kylian Mbappé, lui, est admissible de part son âge, même s'il n'évolue plus avec les Espoirs. Le problème ne se situe pas là. Le PSG a déjà fait savoir sa réticence à laisser son attaquant aller à Tokyo, en sachant que le championnat de France aura repris.

Sans un accord avec le club de la capitale, Kylian Mbappé ne pourra pas disputer les Jeux Olympiques cet été. Et étant donné qu'il joue déjà l'Euro avec l'équipe de France, le PSG aura encore moins envie de le libérer. Noël Le Graët a longtemps milité en faveur de la participation du champion du monde 2018 à l'aventure au Japon. Mais visiblement, même le président de la FFF s'est résigné, comme il l'a confessé dans une interview accordée à RTL.

Le Graët espère que Mbappé va rester en France

"Kylian Mbappé rêve d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo ? Non, ça je pense que maintenant... Oui bien sûr, il rêve. Cela va être compliqué. Entre l’Euro où on espère aller assez loin et l'écart avec le début des JO, les stages, cela me paraît aujourd'hui utopique. Il va être déçu non ? Lui même était heureux de faire savoir qu'il voulait y aller. Je trouvais ça très sain… Mais maintenant il parle plutôt de 2024. Donc je suis rassuré pour le mois prochain", a avoué Noël Le Graët.

Pas de Jeux Olympiques pour Kylian Mbappé donc. Une annonce guère surprenante. Le PSG aurait d'ailleurs l'intention de réserver le même sort à ses coéquipiers sud-américains, Marquinhos et Neymar. Qui plus est, avant de penser aux JO, Kylian Mbappé devra penser à son avenir, lui qui est en fin de contrat avec le club de la capitale à l'été 2022. Le président de la FFF espère voir le prodige français continuer à illuminer la Ligue 1 dans le futur.

"Est-ce que je souhaite qu'il reste en France ? Bien évidemment, vous savez très bien que je regrette le départ de nombreux joueurs à l'étranger, notamment de très jeunes joueurs qui sont partis un peu vite et qui sont titulaires en Allemagne à 18 ans, 19 ans. Je pense aussi que nos dirigeants doivent peut-être faire un peu plus d'efforts sur ces jeunes-là, qui ne gagnent quand même pas des fortunes. Mais non, Kylian Mbappé s'il peut rester chez nous, quel bonheur ! Bien sûr, on le taquine tout le temps avec ça", a conclu Noël Le Graët.