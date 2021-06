"Incroyable" - Henry donne son verdict sur Mbappé et les options offensives de la France

Les champions du monde en titre lancent leur campagne à l'Euro 2020 mardi soir contre l'Allemagne à Munich.

Thierry Henry pense que Kylian Mbappé peut propulser la France vers le succès lors du championnat d'Europe cet été alors qu'il évaluait la richesse des options offensives disponibles pour Didier Deschamps. Les champions du monde en titre lancent leur campagne mardi lorsqu'ils affronteront l'Allemagne à Munich. Et Thierry Henry, qui a remporté l'Euro avec la France en 2000, dit que Mbappé peut être l'homme qui fera la différence pour l'équipe de Deschamps cet été.

Parlant de Kylian Mbappé avant le match d'ouverture du Groupe F contre les Allemands, Thierry Henry a déclaré dans une interview accordée à Goal : "C'est le genre de gars qui peut transformer un match nul en victoire, une défaite en match nul et parfois une défaite en victoire tout de suite. Il a ce talent. Avoir un joueur comme lui est tout simplement incroyable. Non seulement ce qu'il peut faire, mais à quel point il est intelligent avec le ballon".

"Il utilise son cerveau quand il joue et j'aime ça chez lui. Nous sommes si heureux qu'il soit Français", a ajouté la légende d'Arsenal, qui a effectué son retour dans le staff de la Belgique de Roberto Martinez pour la compétition. L'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain reste loin d'être clair, son contrat actuel devant expirer en 2022. Henry n'a pas voulu dire ce qu'il pensait que l'attaquant devrait faire, mais a déclaré que le joueur de 22 ans avait la capacité de réaliser tout ce qu'il voulait dans sa carrière.

Henry voit d'un bon oeil le retour de Benzema

"D'abord et avant tout, j'ai un immense respect pour le Paris Saint-Germain et ce qu'il a accompli, donc pour moi, il serait injuste de parler de partir ou de ne pas partir", a déclaré l'ancienne star d'Arsenal. "Quoi que Kylian Mbappé veuille accomplir, s'il y réfléchit, il semble qu'il le fera. J'espère juste qu'il pourra rester sans blessure et que nous pourrons avoir le luxe de le regarder très longtemps parce qu'il est spécial".

Thierry Henry pense que le retour de Karim Benzema en équipe de France donne à Didier Deschamps l'éventail parfait d'options offensives pour le tournoi. Et le joueur de 43 ans, qui travaille à nouveau comme assistant de Roberto Martinez avec la Belgique, dit qu'il ne craint pas que le retour de Benzema ait un quelconque impact négatif sur l'harmonie de l'équipe. "Connaissant Didier Deschamps, il a dû bien mesurer ça", dit Henry.

"Ce qui s'est passé avant, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Benzema est de retour et je pense que pour moi cela ne peut être qu'un plus. Vous avez maintenant un autre type d’attaquant. Vous avez [Olivier] Giroud qui peut tenir le ballon, [Antoine] Griezmann aime récemment jouer derrière l'attaquant, nous savons que Benzema est vraiment partout et vous avez Mbappe qui peut jouer où il veut jouer et accélérer quand il veut accélérer. Donc je vois ça comme un plus, j'en suis content", a conclu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.