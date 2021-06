France, Kylian Mbappé affiche ses ambitions sans limite

L'international français a toujours autant faim de victoires, de records et espère décrocher l'Euro 2020 avec les Bleus.

Insatiable, voici le mot qui définit le mieux Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris Saint-Germain ne fixe aucune limite à ses ambitions. Du haut de ses 22 ans, l'international français a déjà accompli de grandes choses, mais ne s'en satisfait pas pour autant. Kylian Mbappé a brillé avec le PSG lors de la saison 2020-2021 marquant 42 buts. Dans un entretien accordé à RTL, l'attaquant français a avoué qu'il ne se fixe aucune limite sur ce plan-là.

"Je crois que ce n’était jamais arrivé au 21e siècle qu’un joueur (français) mette autant de buts, j’ai déjà dépassé ce standard-là. Maintenant, je suis arrivé à un stade de ma vie, de ma carrière, où je ne veux plus trop me focaliser sur les autres. Je veux repousser mes limites à moi, c’est le plus important. Je veux donner le meilleur de moi-même, repousser mes limites au maximum et voir où ça me mène", a analysé Kylian Mbappé.

"Le Ballon d'Or ? Ça passe par l’Euro, il n’y a pas le choix. Mais c’est tôt. Je l’ai déjà dit les autres années où je le jouais, j’essaie de ne pas y penser. Je n’arrive pas à penser à un trophée individuel, puis à sortir et être collectif. Si le collectif te fait briller, tu pourras briller par toi-même et tu pourras arriver à ce genre de prix. Tous les matchs où j’ai marqué l’histoire, j’étais parti avec une intention collective, et l’équipe me l’a rendu", a ajouté le champion du monde 2018.

"On veut laisser notre nom dans l'histoire de la France"

Kylian Mbappé est excité avant d'affronter l'Allemagne : "C'est vrai que c'est un match très difficile contre une équipe qui fait partie des favorites à la victoire finale. On n'a pas choisi le tirage au sort, c'est tombé comme ça. Maintenant on va se préparer de la meilleure des manières pour les jours. L'équipe est prête, il n'y a plus qu'à. C'est vrai qu'en général on monte en puissance, à la Coupe du monde on a commencé timidement, c'est passé. Là on ne peut pas se le permettre, mais l'équipe a confiance. Cela peut nous servir aussi. Jouer contre l'Allemagne, ça nous met dans le bain".

L'article continue ci-dessous

"Ce n'est pas un gros mot de dire qu'on est favoris. On a longtemps reproché aux médias de ne pas assez soutenir l'équipe de France, aux gens de ne pas avoir d'enthousiasme, maintenant qu'il y en a, on ne peut pas le reprocher. On est très satisfait d'avoir tout le pays derrière nous. Maintenant, les matches se jouent sur le terrain, c'est là où on doit faire valoir ce statut que tout le monde nous donne. Mais, il n'y a qu'une seule vérité, c'est le terrain", a ajouté l'international français.

Kylian Mbappé ne vise qu'une chose la victoire finale : "Bien sûr que ça rend plus fort ce genre de matches face au Bayern ou à l'Allemagne, ça vous donne plus d’expérience ce genre de matchs. J'ai toujours dit que je voulais jouer contre les meilleurs. Neuer, c’est l’un des meilleurs gardiens de l’Histoire, On va encore jouer contre lui, c’est une bonne occasion de faire un bon match. Que le meilleur gagne. On veut gagner, on est dans un moment où on a l'impression de pouvoir faire des belles choses. On veut laisser notre nom dans l'histoire de la France. On est affamé bien évidemment".

"Wijnaldum au PSG ? C’est un très bon joueur, je suis très content qu’il arrive. C’était une belle opportunité que le club a saisie. Ils ont très bien travaillé. Maintenant, le Paris Saint-Germain n’est absolument pas ma priorité. Ma priorité, c’est l’équipe de France, c’est cet Euro. C'est une grande compétition. Je suis concentré à 100 % dessus. Ce qu'on peut me souhaiter ? La victoire. Même si je marque zéro but et on soulève la Coupe, je serai le premier à soulever la Coupe", a conclu le champion du monde 2018 qui semble en mission.