France, Kylian Mbappé n'est pas perturbé par son avenir et toutes les rumeurs, selon Deschamps

Présent en conférence de presse à la veille du match contre la Bulgarie, le sélectionneur des Bleus a évoqué le futur de Mbappé et la forme de Kanté.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et voit son nom régulièrement associé aux rumeurs de transferts. Présent en conférence de presse avant le dernier match de préparation face à la Bulgarie, Didier Deschamps a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé et sur la façon dont l'attaquant du PSG gère les rumeurs à son encontre. Visiblement, le champion du monde 2018 n'est pas inquiet et ne pense qu'à l'Euro.

"Cela fait partie du jeu. Ce qu'il se passe à l'extérieur, Kylian a été clair là-dessus, il est là, il sait pourquoi il est là. Il est avec l'équipe de France. Il aura une décision à prendre, il la prendra quand bon lui semble. Pour le moment, il est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain et censé y être l'année prochaine. Sur ce qu'il peut se passer, je ne sais pas s'il maîtrise totalement, mais en tout cas il est dans la tranquillité et la sérénité avec nous. Il est focalisé sur l'équipe de France", a expliqué Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus en a dit un peu plus sur la manière dont il souhaite utiliser N'Golo Kanté : "Il n'a pas joué le premier match avec nous. Avec Chelsea, il a fait des performances de très haut niveau. On a aménagé son programme depuis son arrivée. Il avait besoin de récupérer un peu. Il est capable de jouer à tous les postes du milieu, tout dépend des systèmes. Avec Chelsea, il a joué à différents postes dans différents systèmes. Il y a juste des ajustements à faire. Je ne vais pas le brimer. Il est très bon dans la phase de récupération, dans la phase de transition".

"Le temps de jeu de Giroud est problématique"

"Il est capable de se projeter aussi. Il aura cette liberté, en tenant compte des joueurs autour de lui et des compensations qu'il faudra faire. Il était dans un état de forme optimale sur la finale de Ligue des champions. Après, il a eu des jours un peu festifs. Il a récupéré, il a repris l'entraînement, j'ai revu le N'Golo Kanté qu'on a l'habitude de voir. J'aurai peut-être à le gérer contre la Bulgarie. C'est un joueur qui a beaucoup joué, il a eu quelques petits pépins aussi. Il est censé être à son meilleur niveau dans sa tête et dans son corps", a ajouté le natif de Bayonne.

Didier Deschamps a confessé avoir eu une discussion avec Olivier Giroud sur son nouveau rôle : "En septembre, j'ai déjà joué avec un triangle offensif, donc vous avez la réponse sur la possibilité de le voir jouer dans ce rôle là. J'ai parlé de différentes choses avec Olivier Giroud. Il a envie d'être important, comme tous. Je sais très bien ce qu'il est capable de faire. On ne va pas revenir sur la situation difficile qu'il a connu en club depuis fin février. Son temps de jeu a été extrêmement réduit. Il a eu moins le temps d'effectuer un certain travail. Même s'il donne toujours le maximum. Mais rien ne remplace les matchs, en termes de temps de jeu. Il en a eu très peu. Forcément, c'est problématique. Il fait partie du groupe, il est là. Ils sont 26 joueurs."

Enfin, le sélectionneur des Bleus est heureux de rejouer avec des spectateurs dans le stade : "C'est une très bonne chose. Même si ce sera en mode réduit. Le vrai football, c'est avec des supporters et des stades pleins. Même si on ne va pas se plaindre, d'autres domaines ont beaucoup plus souffert que nous. C'est un retour vers la normalité. Et puis on sera confronté à ça, à Munich et encore plus à Budapest. J'accueille ça avec le sourire. Oui, ça m'a manqué. Pour les joueurs surtout, c'est une source de motivation et d'adrénaline. Le sport, c'est partager des émotions. C'est un premier pas important."