France, Giroud : "Le prochain objectif c'est Platini"

Après avoir égalé David Trezeguet, l'attaquant de Chelsea vise désormais la deuxième place parmi les meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus.

Olivier Giroud est entré un peu plus dans l'histoire de l'équipe de . Champion du monde avec les Bleus l'été dernier sans marquer le moindre but lors de la compétition, comme un certain Stéphane Guivarc'h en 1998, l'attaquant a marqué contre la Moldavie son 34ème but avec les Bleus. Il égale ainsi David Trezeguet comme troisième meilleur buteur de l'histoire et se rapproche de Michel Platini (2ème avec 41 buts) même si Thierry Henry (1er avec 51 buts) est encore loin devant.

Au micro de TF1, Olivier Giroud n'a pas caché sa satisfaction de rejoindre David Trezeguet sur le podium mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : "Sur le plan personnel, je n’ai pas l’habitude de faire passer mes objectifs avant l'équipe mais c’est plaisant. Ça fait plaisir de rejoindre Trezeguet, on connaît sa qualité, c’était un grand buteur. J’espère encore grimper dans le classement. Objectif Platini? Oui, objectif Platini, c’est le prochain".

Lloris : "Giroud ? C'est un aboutissement pour lui"

L'article continue ci-dessous

"On a fait de très bonnes choses en première mi-temps. On s’est cherché tous les trois (avec Griezmann et Mbappé, ndlr). Paul Pogba nous a bien servis. On était dans un bon état esprit, une bonne motivation. Il fallait aller les chercher haut avec un bon pressing. En deuxième, on aurait pu mieux jouer les coups mais le match était plié et ils sont passés à 5 derrière, il y avait moins d’espace", a ajouté l'avant-centre des Bleus.

L'attaquant de a été félicité après la rencontre par son capitaine et ami, Hugo Lloris, des propos relayés par L'Equipe : "On avait bien préparé ce match. On a mis beaucoup de mouvements, d'application et on a pris du plaisir tout simplement. Giroud ? On est tous très contents pour lui. Car c'est quelqu'un qui est toujours prêt à se sacrifier pour l'équipe. C'est une forme d'aboutissement pour lui, mais il n'a pas envie de s'arrêter là".

Olivier Giroud est désormais à sept buts de Michel Platini. Une tâche pas impossible à surmonter, mais le temps est toutefois compté pour l'attaquant des Blues. En effet, il a confié à RTL quelques jours avant la rencontre face à la Moldavie qu'il se retirerait de l'équipe de France après l' afin de laisser place à la jeunesse. Autant dire qu'Olivier Giroud va devoir empiler les buts durant les éliminatoires pour espérer dépasser Michel Platini.