France (F) - Angleterre (F) : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

France vs Angleterre

L'heure du renouveau pour les Bleues ! La France, emmenée par son nouveau coach, défie l'Angleterre, championne d'Europe, pour son entrée à l'Euro.

Une page se tourne, une autre s'écrit. Un an après un échec douloureux aux Jeux Olympiques, l'Équipe de France féminine entame sa quête d'un premier titre majeur avec un visage renouvelé et une nouvelle philosophie. Le destin, taquin, lui offre d'entrée le plus grand des défis pour lancer son Euro : un choc face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre, ce samedi soir (21h) à Zurich.

La révolution Bonadei : le collectif avant tout

Sous la houlette de son nouveau sélectionneur, Laurent Bonadei, la France a changé. Fini le temps des individualités parfois difficiles à gérer, place à la force du groupe. « Aujourd'hui, nous sommes plus qu'une équipe : nous sommes un collectif », martèle le coach. Cette unité, visible dans l'excellente "ambiance de bande" qui règne au sein du groupe, est devenue l'arme principale des Bleues. Invaincues depuis décembre et fortes d'une campagne de Ligue des Nations parfaite, elles abordent cette compétition avec une confiance retrouvée et l'ambition de briser enfin le plafond de verre.

AFP

Un premier défi face à la montagne anglaise

Pour lancer leur tournoi, les Bleues se heurtent d'emblée à ce qui se fait de mieux en Europe. L'Angleterre, tenante du titre, reste la référence absolue. Si les Françaises peuvent se rassurer en se remémorant leur victoire acquise en terre anglaise lors des qualifications (2-1), elles savent que la tâche sera immense, d'autant plus qu'une incertitude majeure plane sur la participation de leur capitaine et pilier défensif, Griedge Mbock, diminuée par une blessure au mollet.

France - Angleterre : Conseils clés alors que les Lionnes visent la gloire

La jeunesse au pouvoir pour un défi immense

En l'absence probable de sa capitaine, Laurent Bonadei devrait lancer dans le grand bain la jeune Lyonnaise Alice Sombath (21 ans) en défense centrale. Un baptême du feu colossal pour une joueuse peu expérimentée à ce niveau, face à l'une des meilleures attaques d'Europe. C'est tout un symbole pour cette équipe de France en plein renouveau, qui devra puiser dans la force de son fameux collectif pour surmonter les obstacles et lancer idéalement sa course vers un sacre européen qui la fuit depuis toujours.

Horaire et lieu du match

📋 Infos pratiques 🏟️ Match France (F) vs Angleterre (F) 🗓️ Date Samedi 5 juillet 2025 🕘 Heure 21h00 (heure française) 🏟️ Stade Letzigrund Stadion, Zurich 🇨🇭 🏆 Compétition 1re journée – Groupe D, Euro Féminin 2025

Les compos probables du match France - Angleterre

France : Peyraud-Magnin ; Lakrar, Sombath, De Almeida, Bacha ; Jean-François, Geyoro, Karchaoui; Baltimore, Katoto, Cascarino.

Angleterre : Hampton ; Williamson, Greenwood, Bronze, Carter ; Toone, Stanway, Walsh ; Mead, Hemp, Russo.

Sur quelle chaine voir le match France - Angleterre féminines ?