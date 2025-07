Pronostic France F vs Angleterre F 05/07/2025 : Conseils clés alors que les Lionnes visent la gloire

Nous avons trois pronostics France F vs Angleterre F lors de leur rencontre à l'Euro féminin 2025, le samedi 5 juillet en Suisse.

Il est rare de voir deux grandes nations s'affronter en phase de groupes d'un grand tournoi. Nous misons sur une victoire étroite de l'Angleterre.

+

Pronostic France F vs Angleterre F : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour France F vs Angleterre F

Victoire de l'Angleterre à une cote de 2,35 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,66 sur Winamax

Alessia Russo marque ou fait une passe décisive à une cote de 2,62 sur Winamax

Nous prévoyons que les deux équipes marqueront, mais que l'Angleterre s'imposera 2-1 face à la France.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Angleterre est l'équipe à battre alors qu'elle se rend en Suisse pour commencer à défendre son titre de championne d'Europe 2022. Bien que leur forme ait été inégale récemment, avec six victoires lors de leurs onze derniers matchs, elles ont affronté des adversaires de taille. Elles abordent leur premier match après une victoire encourageante 7-0 contre la Jamaïque.

Pendant ce temps, la France est en excellente forme en 2025. Elles ont gardé leur cage inviolée lors des huit matchs qu'elles ont remportés. Cependant, le Brésil a marqué deux fois contre elles lors d'un match que les Bleues ont gagné 4-2 le mois dernier, prouvant qu'elles peuvent être prises à défaut.

Les effectifs probables pour France F vs Angleterre F

Composition attendue de France F : Peyraud-Magnin ; De Almeida, Mbock, Lakrar, Bacha ; Geyoro, Jean-François, Karchaoui ; Diani, Baltimore, Katoto

Composition attendue de Angleterre F : Hampton ; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter ; Stanway, Walsh ; Mead, Toone, Hemp ; Russo

L'Angleterre est légèrement favorite

En tant que championnes en titre et cinquième meilleure équipe mondiale selon les classements, les Lionnes sont favorites pour ce match. Sarina Wiegman a fait un travail remarquable depuis son arrivée, et elle sera impatiente de mener son équipe à un autre titre de l'Euro féminin, ce qui en ferait la deuxième équipe à le faire.

L'Angleterre possède beaucoup de qualité dans son effectif et marque beaucoup de buts, mais elle devra montrer sa meilleure forme dans ce match. L'équipe de Laurent Bonadei est celle avec la meilleure forme, ayant terminé deuxième derrière l'Espagne dans la Ligue des Nations féminine l'année dernière. Avec des joueuses comme Sandy Baltimore et Kadidiatou Diani, les Françaises peuvent vraiment poser des problèmes.

Étant donné que l'équipe de Wiegman a plus d'expérience, elle devrait être capable de surmonter ses adversaires compétitifs. Cependant, elles devront mieux défendre que lors de leurs récents matchs contre l'Espagne et la Belgique.

Pronostic 1 France F vs Angleterre F : Victoire de l'Angleterre à une cote de 2,35 sur Winamax

Les deux équipes ont de fortes menaces offensives

L'Angleterre a marqué 21 buts lors de ses cinq derniers matchs, avec 11 joueuses différentes inscrivant des buts. Pendant ce temps, les Françaises ont marqué 18 fois lors de leurs six dernières rencontres et disposent de quelques talents offensifs brillants. Par conséquent, il est probable que les deux équipes marquent dans ce match.

Les Lionnes devraient avoir assez pour gagner, mais leur récent bilan défensif est un peu préoccupant. C'est quelque chose que Bonadei a sûrement remarqué, donc il cherchera probablement à exploiter les faiblesses de leur défense. Même si son équipe a été solide dernièrement, des équipes comme le Brésil, l'Islande, l'Espagne et le Nigeria ont réussi à percer leur défense.

Ainsi, des buts sont probables au Stadion Letzigrund, et les deux gardiennes pourraient avoir une soirée bien remplie.

Pronostic 2 France F vs Angleterre F : Les deux équipes marquent à une cote de 1,66 sur Winamax

Russo en pleine ascension

Alessia Russo a marqué quatre fois lors du dernier Euro féminin alors que l'Angleterre allait jusqu'au bout, et elle n'a cessé de s'améliorer. La joueuse de 26 ans a marqué trois buts et délivré trois passes décisives lors de ses deux derniers matchs internationaux, ayant marqué régulièrement pour Arsenal tout au long de la saison. Par conséquent, elle pourrait causer beaucoup de soucis aux Françaises.

En moyenne, elle a marqué un but tous les deux matchs en 2024/25 et a été une partie cruciale de la victoire en Ligue des Champions des Gunners. Un doublé contre le Real Madrid a été l'un des moments forts de cette compétition et elle sera impatiente de performer tout aussi bien au niveau international. De plus, elle représente une menace créative et de finition.

Bien que les deux équipes aient de nombreux buteurs dans ce match, Russo est l'une des meilleures.