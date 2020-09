France-Croatie, Hugo Lloris : "Ce sera un tout autre match"

Deux ans après la finale du Mondial, le gardien et capitaine des Bleus s'attend à "un tout autre match" contre la Croatie mardi au Stade de France.

Est-ce un regret de disputer la revanche du Mondial à huis clos ?

Hugo Lloris : On ne prend pas ce match comme une revanche. C'est un autre contexte, une autre compétition. Ce sera un tout autre match. On s'attend à une équipe croate un petit peu touchée dans son orgueil après sa défaite au (4-1). On va essayer de confirmer le résultat acquis en . Après, on aurait aimé jouer devant nos supporters. C'est quand même un avantage quand on joue à domicile. On sait qu'ils seront devant leur téléviseur pour nous encourager.

Que pouvez-vous nous dire sur la transformation d'Anthony Martial, auteur d'une entrée intéressante en Suède ?

Je ne sais pas si c'est lié à sa relation avec Solskjaer. On le trouve plus en confiance. Il y a une très bonne entente avec les joueurs autour de lui à . Il sera attendu, il devra confirmer sa bonne saison. Il a à cœur de bien faire pendant cinq, dix minutes, une mi-temps ou un match entier.

Que pouvez-vous dire sur la fraîcheur physique de l'équipe ? Demain, pensez-vous qu'il soit préférable d'opter pour une rotation ou avez-vous besoin de peaufiner les automatismes ?

Les choix appartiennent au sélectionneur. Que ce soit sur le onze de départ ou le schéma tactique, on s'adaptera. Les dernières 48 heures ont été centrées sur la récupération. On a encore 24 heures pour avoir de bonnes jambes. Il faut aussi rappeler qu'on a été présents dans le jeu sans ballon en Suède, en témoigne la performance de nos deux milieux de terrain N'Golo Kanté et Adrien Rabiot. Il faudra s'appuyer là-dessus et améliorer notre jeu avec ballon.

Que pensez-vous des difficultés d'Alphonse Areola ?

Je ne me permettrai pas de juger les choix de mes collègues (et notamment son départ au l'an dernier, ndlr). Le talent d'Alphonse [Areola] est reconnu. C'est une situation difficile pour lui et je suis sûr qu'il va rebondir. Son talent n'est pas du tout remis en cause. On suivra son futur.

Que pensez-vous de l'évolution de Presnel Kimpembe ?

J'ai pu regarder les matches de Paris pendant le Final 8. Il s'affirme de plus en plus. Il arrive à un moment de sa carrière où il a envie de s'imposer et être le meilleur. C'est un coéquipier modèle avec beaucoup d'énergie et l'envie de travailler. Il est récompensé. C'est une bonne chose pour Paris et l'équipe de . Il faut qu'il continue dans ce sens-là.

Avez-vous parlé avec Antoine Griezmann de son troisième penalty raté consécutivement ?

Quand on gagne, on le prend avec le sourire. Peut-être qu'il a un manque de confiance dans cet exercice, mais les derniers penalties importants il les a mis au fond. Cela ne remet pas en cause l'importance et l'influence d'Antoine (Griezmann) dans cette équipe.

Benjamin Quarez, au Stade de France.