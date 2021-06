Griezmann défend Benzema et admire Ronaldo

En conférence de presse, l'attaquant du Barça a défendu celui du Real Madrid et collègue en sélection.

Antopine Griezmann s'est exprimé en conférence de presse ce dimanche, évoquant différents sujets, allant du manque d'inspiration de Karim Benzema depuis le début de l'Euro à la perspective d'affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo pour le prochain match des Bleus. Des Bleus qui viennent de faire match nul contre la Hongrie (1-1).

Sur Benzema qui ne marque pas

"Il veut marquer tout comme moi et Kylian. Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer pour jouer libéré. Il aide beaucoup dans le jeu offensif et dès qu'il aura marqué, les vannes seront ouvertes. Nous allons le soutenir et avoir confiance en lui. Le staff et les joueurs veulent qu'il soit dans la meilleure position possible. Nous espérons que son but viendra rapidement, mais nous devons être patients. Il a eu de belles opportunités, donc je suis certain qu'il va vite marquer. Les buts viendront.

Ses louanges pour Cr7

"Il est une source d'inspiration pour tout le monde. Ce qu'il fait à 36 ans, c'est extraordinaire. Personne ne peut le toucher. Il domine toujours et nous avons de la chance de pouvoir le voir jouer. C'est un grand finisseur et un joueur complet, qui peut marquer du gauche, du droit ou de la tête. C'est un bel exemple pour tous les jeunes joueurs et les moins jeunes. Il peut apprendre des choses à beaucoup de monde."

Réaction attendue face au Portugal

"Nous devons avoir une réaction. Plus vite le match arrivera, mieux ce sera. Il faudra agir tactiquement et voir comment on peut leur faire mal. Nous avons le groupe, les joueurs et le staff pour le faire. Nous allons jouer pour gagner, mais nous savons que ce ne sera pas chose aisée. C'est à nous de faire le travail sur le terrain et de récupérer les trois points."