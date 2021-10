France-Belgique : Ce que Deschamps a dit à ses joueurs à la mi-temps

Face à la Belgique, le sélectionneur des Bleus a su remobiliser ses joueurs, menés 2-0 à la pause, pour gagner le match.

La demi-finale de la Ligue des nations entre la France et la Belgique a été renversante. Menés 2-0 à la mi-temps, les Bleus se sont finalement imposés 3-2.

Nos confrères du journal L'Equipe révèlent ce samedi ce que Didier Deschamps a dit à ses joueurs pour inverser la tendance.

L'Equipe rapporte que Deschamps s'est adressé à ses joueurs avec un discours tonique mais pas énervé, déterminé mais pas grossier : « Les mecs, on recule trop, notre bloc est trop bas. On ne griffe pas assez, on n'est pas assez agressifs. On ne défend pas ensemble mais les uns derrière les autres. En face, vous avez l'une des meilleures nations au monde. Si on n'élève pas notre niveau, dans l'engagement, dans l'intensité, on ne va pas y arriver. »

Le sélectionneur demande ensuite à ses joueurs de ne pas renoncer et annonce de manière quasi-prophétique le retournement de situation : « Lâchez-vous ! On était bien pendant les vingt premières minutes. Je suis sûr que si on marque, on peut revenir. Ce n'est pas fini. »

Après Deschamps, Paul Pogba s'est exprimé pour sonner la révolte : « Les gars, on est l'équipe de France ! Si on doit mourir, on doit tous mourir ensemble. »

Raphaël Varane et Hugo Lloris, le capitaine, ont également pris la parole, demandant de mettre « plus d'impact » et que « rien n'était fini. »

De nombreux joueurs ont ensuite échangé entre eux afin de trouver des solutions, notamment pour mieux récupérer le ballon.

Et en revenant sur le terrain, Theo Hernandez a croisé son coéquipier de l'AC Milan, Alexis Saelemaekers, qui affichait un grand sourire. Hernandez avait le masque mais cela semble l'avoir motivé. C'est en effet le défenseur des Bleus qui a inscrit le troisième but de la France, synonyme de victoire et de qualification pour la finale.