France – Allemagne : La compo inédite de Deschamps

Le sélectionneur français, Didier Deschamps va aligner une équipe pratiquement expérimentale lors de France – Allemagne, samedi.

L’Equipe de France affronte samedi soir l’Allemagne en match amical préparatif de l’Euro 2024. Ce premier match de la trêve internationale n’est pas sans enjeu pour les deux équipes qui doivent saisir cette occasion pour envoyer un message à toute l’Europe. Cela en raison notamment du statut de favori que partagent les Bleus et Mannschaft. Ainsi, Didier Deschamps devrait aligner un onze capable de tenir tête à l’Allemagne. Cependant, le sélectionneur français, réputé conservateur va composer une équipe presqu’expérimental.

Dernière revue de troupe pour Didier Deschamps

C’est le dernier rassemblement des Bleus avant l’Euro 2024. Naturellement favori à la victoire finale au vu de son statut de vice-champion du monde (2022), la France est très attendue en Allemagne l’été prochain (14 juin au 14 juillet). C’est donc l’occasion pour Didier Deschamps de faire une dernière revue de troupe avant le début de la compétition. Occasion également pour certains joueurs de prouver au sélectionneur français qu’ils ont leur place dans l’équipe. Pour cela, les Bleus devront sortir une grosse performance face à l’Allemagne, un autre favori au sacre final, ce samedi.

Les choix forts de Deschamps en défense

Didier Deschamps n’attendra pas l’Euro avant de faire les premiers réajustements dans son effectif. Le technicien français va se servir du choc contre l’Allemagne pour tenter de nouvelles choses. Touché et incertain, Mike Maignan ne devrait pas démarrer dans les buts de la France. Le gardien de l’AC Milan devrait être suppléé par le numéro 2, Brice Samba. En défense, Didier Deschamps devrait opérer à nouveau un changement. Le technicien français devrait associer Benjamin Pavard à Dayot Upamecano dans l’axe aux dépens d’Ibrahima Konaté. Sur les côtés, Lucas Hernandez devrait tenir sa place dans le couloir gauche tandis que le couloir droit sera occupé par Jules Koundé.

Griezmann absent, Deschamps lance un titulaire surprise

Didier Deschamps va apparemment innover sur chaque ligne. Privé d’Antoine Griezmann, forfait pour cette fenêtre Fifa, le sélectionneur français devrait à son poste, Warren Zaire-Emery pour sa deuxième sélection avec l’Equipe de France. Le jeune milieu de terrain du PSG devrait être soutenu par Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot dans l’entrejeu. En attaque, Didier Deschamps devrait réitérer sa confiance à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur les côtés. En pointe par contre, c’est Marcus Thuram qui aurait les faveurs du sélectionneur au détriment d’Olivier Giroud et de Randal Kolo Muani.

La compo attendue de la France contre l’Allemagne

Samba - Koundé, Pavard, Upamecano, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Tchouameni, Rabiot - Dembélé, Thuram, Mbappé