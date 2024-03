France - Allemagne : Julian Nagelsmann annonce la couleur contre les Bleus

Le sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, s’est exprimé vendredi avant le choc France – Allemagne.

La France et l’Allemagne seront aux prises samedi soir dans le cadre des préparatifs de l’Euro 2024. Avant ce premier match des deux équipes lors de la trêve internationale, Julian Nagelsmann était en conférence de presse, vendredi. Le sélectionneur de la Mannschaft a profité de l’occasion pour envoyer un message à l’Equipe de France.

Julian Nagelsmann prévient les Bleus

Championne du monde en 2014, l’Allemagne n’a plus retrouvé la finale d’un e compétition internationale depuis lors. Ces dernières années, la Mannschaft s’est montrée décevante lors tournois qu’elle a disputés. Cependant, alors qu’elle va accueillir l’Euro l’été prochain (14 juin au 14 juillet), l’Allemagne devra retrouver de sa superbe. Et cela passe déjà par des victoires lors des matchs préparatifs de la compétition dont celui contre la France, samedi.

imago images

Interrogé sur l’état d’esprit de son équipe, Julian Nagelsmann a fait savoir que ses joueurs étaient prêts pour toutes les équipes. « Nous avons besoin de joueurs qui ont les qualités pour défendre. Mais nous avons aussi besoin de joueurs capables de faire la différence en attaque. Nous avons bien travaillé cette semaine. Au final, c'est un sport d'équipe », lance l’ancien coach du Bayern Munich face aux médias.

Nagelsmann conforte la place de Neuer dans les buts

Nommé à la tête de la sélection allemande après le départ de Hansi Flick, Julian Nagelsmann a pour mission de redorer l’image de l’Allemagne. Mais il y a une possibilité pour que l’ancien entraineur du RB Leipzig ne dure pas non plus sur le banc de la Mannschaft. Pour cause, Nagelsmann est courtisé par des clubs sur le marché. Questionné à ce sujet, l’ex-coach de Hoffenheim a préféré botter en touche.

Getty Images

« S'il y a quelque chose à annoncer à un moment donné, nous en reparlerons », confie-t-il avant de confirmer que Manuel Neuer sera bel et bien son gardien numéro, même s’il est blessé actuellement. « Neuer s'est blessé. C'est ‘’seulement’’ une déchirure musculaire, il ne sera pas absent huit mois. Ter Stegen est un deuxième gardien de classe mondiale », conclut Julian Nagelsmann.