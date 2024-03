France - Allemagne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La France et Allemagne s’affrontent en match amical, samedi. Les dernières infos ici.

C'est l'un des chocs les plus attendus de cette trêve internationale. La France défie l'Allemagne samedi en marge des préparatifs de l'Euro 2024. Une compétition qui se déroulera l'été prochain (14 juin au 14 juillet) outre-Rhin et pour laquelle les deux pays sont favoris. Ce qui rend la rencontre entre les deux cadors européens encore plus intéressante.

France - Allemagne, un match non amical

Championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, l'Equipe de France n'a plus connu un parcours élogieux à l'Euro depuis sa la finale de 2016 à domicile. Les Bleus ont notamment été éliminés en quart de finale lors de la dernière édition en 2021 par la Suisse qui était meilleure lors des tirs au but. La prochaine édition est donc très importante pour l'Equipe de France qui devra confirmer son statut de favori. Et pour une bonne compétition, il faut une bonne préparation. Ainsi, les Bleus seront face au pays organisateur, l'Allemagne, autre favori de la compétition, samedi. Un match qui devrait permettre à Didier Deschamps de confirmer ses certitudes et de faire les derniers réajustements dans le groupe avant l'Euro. Cependant, même si l'Allemagne a connu des difficultés sur la scène internationale ces dernières années, elle reste une équipe redoutable.

Depuis 2014 et son sacre à la Coupe du Monde, l'Allemagne a complètement perdu de sa superbe. La Mannschaft a enchaîné des déceptions lors des Mondiaux 2018 et 2022 ainsi que lors de l'Euro 2020 disputée en 2021. Cependant, la sélection allemande emmenée par son nouveau sélectionneur, Julian Nagelsmann, veut redorer l'image du pays à travers l'Euro 2024. L'enjeu est d'autant plus important puisque la compétition se déroule à domicile et l'Allemagne n'a pas droit à l'erreur. Pour cela, il faudrait d'abord confirmer lors des matchs de préparation à l'image de celui contre la France, samedi. À l'instar donc des Bleus, ce choix va au-delà d'une simple rencontre amicale pour la Mannschaft.

Horaire et lieu du match

France - Allemagne

Match amical

Lieu : Groupama Stadium

A 21h française

Les compos probables du match France - Allemagne

France : Maignan – Clauss, Pavard, Upamecano, T. Hernandez – Rabiot, Tchouameni, Camavinga – Dembélé, Giroud, Mbappé

Allemagne : Ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum – Kroos, Gündogan – Musiala, Wirtz – Havertz, Fullkrug

Sur quelle chaîne suivre le match France - Allemagne ?

La rencontre entre l’Equipe de France et l’Allemagne sera à suivre ce samedi 23 mars 2024 à partir de 21h sur TF1.