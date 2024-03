Les mots forts de Didier Deschamps avant France – Allemagne

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, s’est exprimé vendredi à 24 heures du choc France – Allemagne.

La France défie l’Allemagne samedi soir dans le cadre des préparatifs de l’Euro 2024. En marge du premier match des Bleus lors de cette trêve internationale, Didier Deschamps était en conférence de presse ce vendredi à l’instar de son homologue allemand, Julian Nagelsmann et de Kylian Mbappé. Le sélectionneur de l’Equipe de France a saisi l’occasion pour opiner sur divers sujets en rapport avec les Bleus.

Deschamps répond à Nagelsmann

C’est le dernier rassemblement des Bleus avant l’Euro 2024 (14 juin au 14 juillet). Les deux matchs de préparation de ce mois contre l’Allemagne (samedi) et le Chili (mardi) permettront à Didier Deschamps de valider sa liste pour le tournoi continental. Le sélectionneur prévient d’ailleurs ses joueurs que ces rencontres sont loin d’être amicales.

« Tous les rendez-vous sont importants. Vous allez juger. Moi avec le staff, ça nous servira pour avoir des réponses supplémentaires avant la liste finale. Il y a toujours des enseignements, à travers ce qui se passe sur le terrain, le temps qu'on passe ensemble », lance le technicien français. Alors que Julian Nagelsmann a envoyé un message à la France plus tôt, Deschamps confirme l’enjeu spécial du duel contre l’Allemagne. « Oui cela reste toujours un choc. Ce n'est pas en compétition, mais cela reste une très belle affiche », explique l’ancien coach de l’OM.

Deschamps évite une nouvelle polémique Benzema

L’un des sujets sur lesquels était attendu Didier Deschamps était celui de la probable participation de Karim Benzema aux Jeux Olympiques l’été prochain. Alors qu’il avait annoncé sa retraite internationale peu après la Coupe du Monde 2022, le Ballon d’Or a laissé entendre il y a quelques jours qu’il ne serait pas l’idée de disputer les JO. Interrogé à ce sujet, Deschamps a fait savoir que cette décision revenait exclusivement à Thierry Henry, sélectionneur des espoirs, et non à lui.

« Je vous vois venir avec vos grands sabots... Je l'ai appris comme vous, il n'y a pas à me faire plaisir ou pas. Pourquoi ça ne me ferait pas plaisir ? C'est Thierry qui décide. Je n'ai aucune objection à manifester. Vous me confirmez apparemment qu'il a fait acte de candidature, la suite c'est Thierry vous donnera la réponse », confie le champion du monde 1998.

Deschamps tranche sur la charnière Upamecano – Konaté

Un peu plutôt dans la journée, Raymond Domenech avait émis des doutes sur la force défensive de l’Equipe de France avec un tacle particulier à Dayot Upamecano. Ce dernier justement est titulaire aux yeux de Didier Deschamps est souvent associé à Ibrahima Konaté. L’association des deux anciens défenseurs de Leipzig a rarement déçu avec les Bleus. Toutefois, il y a moins de chances que le défenseur du Bayern Munich et celui de Liverpool soient à nouveau associés face à l’Allemagne.

« Ils se connaissent même s'ils n'ont pas une expérience commune énorme en équipe de France. Il y a beaucoup de répondant. Ils peuvent jouer ensemble. Il y a beaucoup de concurrence en défense centrale. Je veux voir la plus grande partie des joueurs en action. Ils ont tous intérêt à être performant. Upa est dans une situation plus compliquée. "Ibou" revient d'une blessure », fait savoir Didier Deschamps.