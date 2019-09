France-Albanie (4-1), Coman et toutes les réactions

La France s'est offert un succès probant face à l'Albanie (4-1) en éliminatoires de l'Euro 2020. Découvrez les réactions des protagonistes.

Kingsley Coman (attaquant de l'équipe de , M6) : "C'était bien pour ma part mais on a fait un très bon match collectif, on gagne 4-1 et je suis très content pour l'équipe avant tout. On a fait beaucoup d'effort, ça arrive de prendre un but mais le résultat reflète la physionomie du match".

Corentin Tolisso (milieu de l'équipe de France, zone mixte) : « On a pris le match par le bon bout en mettant un but d'emblée, on savait qu'il fallait être sérieux et que ça ne dépendait que de nous, qu'il fallait faire le travail et c'est ce qu'on a fait ce soir. Il faut continuer sur cette dynamique. C'était une grosse émotion pour moi, quand je voyais, pendant l'hymne, mes parents et mes amis en tribune, car je sais par où je suis passé, comment j'ai dû revenir des croisés et redevenir sélectionnable. Et aujourd'hui je suis en équipe de France. Il y avait une grosse émotion car j'ai vécu des moments compliqués l'année dernière. C'était dur et ils étaient là pour moi. Je suis très content et très fier d'avoir honoré ce maillot ce soir. Les hymnes ? On ne comprenait pas ce qui se passait, on nous a expliqué qu'ils n'avaient pas passé le bon hymne, une chose qui ne doit pas forcément arriver (...) J'ai pu évoluer avec Blaise ce soir et je m'entends très bien avec lui en dehors et sur le terrain, Ce soir j'ai essayé de faire jouer mes coéquipiers. C'est un rôle un peu différent du Bayern où je joue un peu plus haut. Coman ? Je suis très content pour lui, il a marqué avec le Bayern, il marque encore aujourd'hui ».

Benjamin Pavard (défenseur équipe de France en zone mixte) : « Ce but je pense qu'on aurait pu l'éviter. Mais il y a beaucoup de positif, on n'a pas pris l'adversaire à la légère. Le match en est encore dans nos têtes, on se devait de réagir et c'est chose faite. Je suis très content pour Ikoné, il est performant, il rentre ce soir et marque et il le mérite. Kingsley ? Je le connais. Franchement chapeau, avec ses blessures ça n'a pas été facile et il est performant avec le Bayern. Il est talentueux et efficace. La Turquie a eu du mal contre Andorre. On s'attend donc à un match compliqué."

Antoine Griezmann (attaquant équipe de France en zone mixte) : « On est sur la bonne voie, ça montre qu'on est un groupe. Ce sera plus compliqué à l'extérieur mais il faudra gagner tous les matches. Devant on essaie de se trouver, de créer des décalages. On prend un but, c'est dommage, mais il y a toujours des choses à améliorer. Kinglsey apporte un jeu qu'on n'a pas devant, avec de la percussion, des 1 vs 1... Cela nous fait du bien qu'il soit décisif. L'hymne ? On n'avait pas compris, il faut leur demander pardon, c'était une grosse erreur à ne pas reproduire. La qualification ? Ce sera compliqué jusqu'à la fin ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France, M6) : "Il y a eu beaucoup de très bonnes choses, on aurait pu être encore un peu plus efficaces parce que dès le début de la 2ème mi-temps, on manque de réalisme après une superbe action. Je ne sais pas s'il y a penalty ou pas à la fin, il y a peut-être un peu de relâchement mais ça reste une très belle victoire, bien construite avec beaucoup de qualité. C'est bien pour Jonathan. Sa première sélection on s'en rappelle toujours mais lui il va s'en rappeler un peu plus avec un but. C'est bien, il y a des jeunes qui sont là, que j'incorpore petit à petit. On se doit d'accomplir notre premier objectif qui est de qualifier pour cet Euro mais on doit aussi se projeter un peu, à partir du moment où il y a de la qualité ils auront du temps de jeu aussi. Ces derniers temps on avait fait beaucoup de progrès face aux blocs bas. Ce soir il y a beaucoup de justesse, de mobilité, et puis après il y a la qualité individuelle pour provoquer. Quand il y a un Kingsley Coman qui est dans cette forme là c'est difficile de l'attraper. On a une plus grande maîtrise, qu'on avait peut-être pas il y a quelques mois, mais faut qu'on travaille encore là-dessus parce que le prochain match vient vite et on aura un bloc encore plus bas".

Olivier Giroud (attaquant de l'équipe de France, M6) : "C'est toujours particulier au Stade de France. Il fallait gagner, c'est bien on a été efficace même si sur la fin on aurait pu en mettre encore un peu plus. On a fait de très beaux mouvements, on a bien répondu ce soir, c'est bien pour la confiance, faut enchaîner. Tout n'a pas été parfait, on n'est pas du genre à s'enflammer quand on gagne et mettre la tête dans le guidon quand on perd. On est la même équipe qu'en Turquie mais on a mis les ingrédients qu'il fallait. Cela donne au final de très bonnes choses. Je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir ce soir. Le maître-mot, c'était de mettre du rythme, de l'intensité dans notre jeu, déplacer leur bloc à 5 défenseurs. On savait qu'il y aurait de la densité dans l'axe et un peu moins de monde sur le côté. Il y a un vivier assez extraordinaire de jeunes joueurs qui postulent à une place dans cette équipe. Ils sont demandeurs de conseils, désireux d'apprendre aux côtés des plus expérimentés. Ils apportent tous leur pierre à l'édifice et c'est très bon signe pour la France. C'est un objectif, ce serait un honneur et une grande fierté d'atteindre les 100 sélections et de marquer encore quelques buts pour passer devant la légende Michel Platini au compteur de buts".

« Beaucoup de satisfaction dans notre victoire et notre jeu, surtout en 1ere mi-temps, avec un peu de fatigue en deuxième. On a vu de belles phases de jeu et belles intentions offensivement comme sur le replacement. 36 buts en 92 sélections ? C'est bien, mais c'est pas bon encore. Mon objectif c'est d'aller chercher Platini. Sur le plan personnel, je suis très satisfait. Sur cette tête, il y a le gardien et le défenseur qui reviennent dans le but, j'essaye de la remettre à Antoine, mais je ne fais pas le bon geste. Au final, j'ai tout foiré. Je suis content pour Kingsley, qui n'a pas été épargné par les blessures . Le fait qu'il puisse s'exprimer avec toutes ses qualités et combiner avec nous me rend très content pour lui ».

Jonathan Ikoné (milieu offensif de l'équipe de France, M6) : "J'avais dit que mon rêve c'était d'apporter à l'équipe. Défensivement d'abord et pourquoi pas offensivement si tout se passe bien. C'est un rêve qui s'est réalisé. Franchement, je suis vraiment content. J'espère que ça va continuer. L'intégration s'est super bien passée. Il y a des joueurs qui m'ont parlé, m'ont aidé à m'installer le plus rapidement possible, et le coach a aussi su me mettre à l'aise. Ce n'est jamais facile car l'équipe a continué à se battre, il fallait montrer son talent et se mettre en valeur. Je remercie Nabil qui me fait la passe et le coach pour m'avoir fait entrer".

L'article continue ci-dessous

« Le but ? J'ai vu que j'étais un peu tout seul, donc je me suis retourné, je voulais faire une passe décisive pour Nabil, mais j'ai vu qu'il m'avait remis et je me suis dit c'est le moment. Toute cette semaine, mes coéquipiers ont su me mettre à l'aise. Le staff, le coach, les joueurs... Je tiens à remercier tout le monde. Je me suis fait un film et dans mon film il y avait un but. Et ce film s'est vraiment bien déroulé. Mbappé est venu me féliciter en premier dans les vestiaires et je tiens à le remercier. La suite du film ? Rester concentré, refaire une bonne entrée et en mettre un deuxième et pourquoi pas transformer le film en série. »

Benjamin Quarez, au Stade de France