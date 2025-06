Forfaits en cascade chez les Bleus, un troisième cadre absent contre l’Allemagne

Allemagne vs France

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Bleus avant la petite finale. Et une absence supplémentaire vient encore bouleverser les plans.

L’équipe de France n’a décidément pas de répit dans ce Final Four de Ligue des Nations. Après un revers douloureux contre l’Espagne (5-4), les tricolores voient leur effectif s’effriter à grande vitesse. À la liste des blessés déjà composée d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola s’ajoute désormais un défenseur, et pas des moindres.

Clément Lenglet, un forfait de plus à déplorer

Didier Deschamps va devoir faire sans Clément Lenglet ce dimanche face à l’Allemagne. Le défenseur de l’Atlético de Madrid, gêné par une douleur à la hanche, ne pourra pas disputer la rencontre pour la troisième place. La Fédération française de football a officialisé son absence dans un communiqué publié ce samedi matin :

« Le défenseur de l’Atlético de Madrid, indisponible pour Allemagne-France dimanche en Ligue des Nations, a été remis à la disposition de son club. Touché à une hanche, Clément Lenglet a passé des examens médicaux le vendredi 6 juin. Il ne pourra pas participer à Allemagne-France dimanche après-midi, match comptant pour la 3e place de la Ligue des Nations de l’UEFA 2025. Didier Deschamps, le sélectionneur national, a décidé, après échange avec le joueur, de le remettre à la disposition de son club ce samedi matin 7 juin », peut-on lire sur le site de la FFF.

Entre les pépins physiques et la nécessité de remobiliser un groupe marqué par son élimination, Deschamps se retrouve face à une équation complexe. À 24 heures du coup d’envoi, la défense des Bleus va devoir se recomposer une nouvelle fois, sans repères clairs.