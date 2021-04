PSG-Bayern (0-1) – Neymar : « Les objectifs sont respectés mais on doit encore plus travailler »

Découvrez les réactions des joueurs du PSG après leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Neymar, attaquant du PSG et homme du match, au micro de RMC Sport :

« Je suis très content, malgré la défaite. On a affronté une grande équipe. On est aussi une grande équipe et on l'a montré ce soir. On a éliminé le champion d'Europe. Les objectifs sont respectés, maintenant on est en demi-finale et on doit encore travailler plus, s'améliorer et on espère faire une belle demie.

Sur le collectif du PSG : « On est vraiment une équipe, on se parle beaucoup. Marquinhos nous a parlé pendant le match, pour nous aider à nous organiser. On est une équipe vraiment compétitive, tous ensemble. On a vu que Di Maria a beaucoup couru aujourd'hui, il faut féliciter tout le monde. »

Sur ses occasions ratées : « Toutes ces occasions ratées... Il m'a manqué si peu. Le plus important, c'est que je suis très heureux qu'on soit qualifié. Le PSG est une grande équipe, maintenant on doit viser les demi-finales à chaque fois. »

Angel Di Maria, attaquant du PSG, au micro de RMC Sport :

« Nous avons fait un très bon travail, l'équipe a beaucoup essayé. On a battu la meilleure équipe de la saison passée et on va en demi-finales. Je pense que c'est mérité pour nous tous. On a travaillé très dur pour atteindre ces objectifs. L'entraînement, la concentration tous ensemble. C'est un moment important pour le club et espérons qu'on pourra aller encore plus loin. Je suis très heureux, très content. J'ai vécu des choses difficiles en-dehors du football. On a une vie à côté, c'étaient des choses pas très sympas mais je suis très content de ce résultat.

Presnel Kimpembe, défenseur du PSG, au micro de RMC Sport :

« Beaucoup de joie, d'émotions, parce que ça a été un match très difficile. On a perdu mais le match était abouti avec une grande performance de l'équipe. Je tiens à le dire, je suis très fier. Même si on perd, ça reste très positif. Pour moi, c'est quelque chose de fort d'avoir la chance d'avoir des Titis sur le terrain, ça montre qu'il y a l'âme du club. Colin Dagba a montré qu'il était capable de, je suis très fier de lui. Collectivement on a fait le boulot, mais je tiens à le féliciter parce qu'il était dedans. »

Sur le nouveau statut du PSG : « Le club ne cesse de grandir, de jour en jour, d'année en année. J'en suis la preuve, j'ai eu du mal à me relancer après ce qu'il s'est passé il y a deux ans (contre Manchester United, ndlr). Quand on tombe, il faut savoir se relever. Ce soir c'était une bataille, une guerre mais on s'est bien battus. Le plus important c'était la qualification et maintenant on va essayer de savourer comme on peut même s'il faut basculer vite sur la Ligue 1. »

Son Message pour les supporters : « On a un grand message pour nos supporters. On tient à les remercier, ils nous ont accueillis comme il se doit. Nos pensées vont vers eux, on tient à les remercier, ça fait plaisir. »

Colin Dagba, défenseur du PSG, au micro de RMC Sport :

« C'est incroyable, j'en ai encore rêvé cette nuit de cette qualification. On a fait un gros match ce soir, autant défensivement qu'offensivement, même si on a raté beaucoup d'occasions. Oui, j'ai rêvé de cette qualification. Je me voyais déjà en demi-finale. C'est chose faite ce soir. Ça fait deux demi-finales. C'est une grosse aventure qu'on vit depuis deux ans. On avait à cœur de prendre une revanche par rapport à l'année dernière. On mérite cette qualification. »