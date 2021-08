Finlande - Danemark, le gardien finlandais en remet une couche sur l’UEFA

Deux mois après l’incident Christian Eriksen, Hradecky, le gardien finlandais, a salué Kjaer et estimé que le match n’aurait pas dû reprendre.

Le malaise de Christian Eriksen à l'Euro 2020 devrait forcer un changement de protocole de l'UEFA, selon le gardien finlandais Lukas Hradecky, qui a déclaré que "tout le monde a vu" le capitaine du Danemark Simon Kjaer "être totalement sorti" du match après s'être occupé de son coéquipier tombé.

Le match d'ouverture du Groupe B du Championnat d'Europe de cet été, le 12 juin, a été entaché d'une grave inquiétude pour la santé d'Eriksen, le personnel médical danois ayant été contraint de réanimer le milieu de terrain après qu'il a cessé de respirer sur le terrain.

Eriksen a finalement repris connaissance et s'est complètement rétabli à l'hôpital tandis que le Danemark et la Finlande ont accepté de reprendre le jeu quelques heures après l'incident, mais Hradecky pense que les deux sélections auraient dû avoir plus de temps pour gérer un événement aussi pénible.

Le portier finlandais a souligné que Kjaer, qui a administré les premiers secours à Eriksen avant l'intervention de l'équipe médicale danoise, a été visiblement secoué par toute l'épreuve avec le reste de ses coéquipiers, tout en exprimant sa conviction que la décision de jouer n’aurait pas dû être de leurs ressorts.

"Tout le monde a vu, par exemple, que Simon Kjaer était totalement hors de lui et toujours complètement choqué", a déclaré Hradecky à Goal et SPOX . "Il doit y avoir un protocole clairement défini sur ce qu'il faut faire dans de tels incidents."

"Cela serait très utile pour toutes les personnes impliquées. Il ne doit pas être vrai que des joueurs traumatisés doivent réfléchir à ce qui devrait se passer. Le football concerne les gens, comme cette affaire l'a clairement montré une fois de plus. Ce sont les plus importants. Nous avons donc besoin une règle claire qui met au premier plan la perspective humaine et non commerciale."

Le gardien du Bayer Leverkusen est également sur sa réaction au moment du malaise soudain d’Eriksen : " C'était tout simplement terrible. La scène elle-même avait l'air très étrange. Malgré ma distance par rapport à ce qui se passait, j'ai rapidement réalisé que c'était quelque chose de grave."

"Christian était complètement parti. Vous n'êtes tout simplement pas préparé à cela et ne savez pas quoi faire dans une telle situation."

"Alors je dis chapeau à Simon Kjaer et Kasper Schmeichel en particulier, mais aussi à tous les autres joueurs danois, pour ce qu'ils ont fait à ces moments-là."

Comment va Eriksen maintenant ?

Les médecins ont confirmé qu'Eriksen avait subi un arrêt cardiaque après avoir effectué un certain nombre de tests à l'hôpital et qu'il avait été équipé d'un pacemaker avant d’être libéré.

Le joueur de 29 ans a ensuite retrouvé sa famille et ses coéquipiers danois, et a apporté son soutien à ses partenaires de loin alors qu'ils se qualifiaient jusqu'aux demi-finales de l'Euro, pour s'incliner 2-1 contre l'Angleterre après prolongation.

Eriksen est depuis rentré en Italie pour rendre visite à son club actuel l'Inter Milan début août et est maintenant au milieu d'un vaste programme de rééducation, mais on ne sait pas s'il sera autorisé à reprendre sa carrière de joueur dans un proche avenir.