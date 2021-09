FIFA 22 : le classement des joueuses les mieux notées

A l'instar des garçons, EA Sport a dévoilé les notes des meilleures joueuses présentes dans l'opus de FIFA 22.

L'attaquante d'Arsenal et des Pays-Bas Vivianne Miedema a été confirmée comme l'une des meilleures joueuses de FIFA 22 avec une note de 92, mais qui la rejoint au sommet du jeu ?

Arsenal, Manchester City, Lyon et Chelsea forment le top 4, avec Lucy Bronze, Wendie Renard et Sam Kerr qui figurent en bonne place, tandis que six membres de l'équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) sont dans les 22 meilleures notes.

Qui d'autre fait partie de cette liste ? Goal vous donne le détail complet.

FIFA 22 : Qui sont les meilleures joueuses ?

Rang Joueuse Position Note FIFA 22 =1 Vivianne Miedema Attaquante 92 =1 Lucy Bronze Latérale 92 =1 Wendie Renard Défenseure centrale 92 4 Sam Kerr Attaquante 91 =5 Amandine Henry Milieu 90 =5 Dzsenifer Marozsan Milieu 90 =5 Caroline Hansen Ailière 90 =5 Tobin Heath Ailière 90 =5 Megan Rapinoe Ailière 90 =5 Alex Morgan Attaquante 90 =11 Julie Ertz Milieu 89 =11 Eugenie Le Sommer Attaquante 89 =11 Lieke Martens Ailière 89 =11 Christine Sinclair Attaquante 89 =15 Fran Kirby Attaquante 88 =15 Alexandra Popp Attaquante 88 =15 Becky Sauerbrunn Défenseure centrale 88 =18 Jenni Hermoso Milieu 87 =18 Amel Majri Latérale 87 =18 Kim Little Milieu 87 =18 Lindsey Horan Milieu 87 =18 Sara Dabritz Milieu 87

La star de la FA Women's Super League Miedema est co-leader du classement, l'attaquante néerlandaise ayant marqué plus de 100 buts pour Arsenal pendant son séjour en Angleterre.

Renard et Bronze sont plus concernées par les tâches défensives, mais la star de Chelsea Kerr est une autre buteuse remarquable.

L'article continue ci-dessous

En dehors de ce groupe au sommet, il n'est pas surprenant de constater que l'USWNT est bien représentée.

Megan Rapinoe, Alex Morgan et Tobin Heath font partie des vainqueurs de la Coupe du monde des États-Unis qui ont obtenu des notes impressionnantes dans FIFA 22.

Des joueuses talentueuses de 10 nationalités différentes figurent parmi les 22 meilleures joueuses du jeu. L'expérimentée attaquante Christine Sinclair fait partie de la sélection après avoir décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de 2020 avec le Canada.