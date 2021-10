FIFA 22 : comment obtenir la carte de Joueur du mois de Ronaldo (92) ?

La cote de l'attaquant de Man Utd et de l'international portugais a augmenté après son retour fulgurant en Premier League. Mais comment en profiter ?

Cristiano Ronaldo a reçu une carte spéciale de joueur du mois dans FIFA 22 en raison de ses performances avec Manchester United. La star portugaise a été élue Joueur du mois de septembre de la Premier League après avoir marqué trois buts en autant de matches. Ronaldo est également arrivé en tête du classement EA Sports, ce qui lui a permis d'augmenter sa cote dans le jeu vidéo, la faisant passer de 91 à 92, mais les joueurs devront travailler dur pour pouvoir l'intégrer à leur équipe.

Comment obtenir la carte POTM de Ronaldo ?

Pour obtenir la carte spéciale POTM Ronaldo, vous devez accomplir 26 défis de construction d'équipe (SBC) différents. Il peut s'agir de défis peu coûteux, comme la constitution d'une équipe classée 84 comprenant un joueur de United, ou la constitution de quatre équipes différentes classées 89, qui coûtent chacune plus de 170 000 pièces.

Il vous faudra débourser au moins 2 millions de pièces pour compléter tous les SBC, ce qui vous obligera à soumettre 286 joueurs au total et ne vous donnera qu'un seul joueur (Ronaldo, 92 ans) en retour. Chaque SBC individuel donne également des packs de joueurs en récompense, allant des Jumbo Gold Packs aux Mega Packs et aux Rare Player Packs. Les joueurs gagnés dans ces packs peuvent être vendus sur le marché ou soumis à d'autres SBC pour vous aider à compléter l'acquisition de Ronaldo. Le défi POTM Ronaldo ne sera disponible que pendant deux semaines, vous devez donc terminer les 26 SBC avant le 22 octobre afin d'obtenir la carte en édition limitée.

Dans quels domaines sa carte a été améliorée ?

En plus d'une augmentation d'un point de sa note globale, l'attaquant de 36 ans a vu tous ses attributs individuels améliorés. Sa vitesse a été augmentée d'un point, passant à 88, tandis que son adresse au tir est désormais de 94. Cristiano Ronaldo est maintenant noté 89 pour le dribble et 35 pour la défense. Ses qualités de passeur et ses qualités physiques ont augmenté de deux points, et pointent respectivement à 84 et 77. Pour rappel, EA Sports sélectionne un joueur du mois pour chacune des catégories suivantes : Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1 et MLS. La récompensé est basée sur les performances des joueurs et est votée par un panel d'experts et le vote des fans. Les joueurs choisis reçoivent une carte spéciale avec une note globale accrue, qui est disponible pour une durée limitée... avis aux (pressés) amateurs !