FIFA 20 - Ounas, Dolberg, Dante : les notes des joueurs de l'OGC Nice

À une semaine de la sortie de FIFA 20 en France (le 27 septembre), découvrez les notes attribuées aux joueurs de Patrick Vieira par EA Sports.

Après les notes du PSG, de l'OM ou encore de l'AS , il est temps de découvrir les évaluations des joueurs de l'OGC Nice pour le prochain FIFA qui sort dans pile une semaine en . Pour ce nouvel opus, EA Sports a décidé d'attribuer la meilleure note de l'effectif des Aiglons à Walter Benitez, qui passe ainsi devant Dante.

Du côté des recrues, Kaspet Dolberg (76), Adam Ounas (75), Alexis Claude-Maurice (75) et Stanley Nsoki (68). Seul Hicham Boudaoui manque à l'appel pour l'instant. Le jeune international algérien n'a pas encore d'avatar comme il évoluait à l'AC Paradou, qui n'est pas présent dans le jeu. Il devrait bien être présent cependant à la sortie du jeu, après une mise à jour.

Joueur Poste Pays Note Walter Benitez G 80 Dante DC 79 Christophe Hérelle DC France 78 Wylan Cyprien MC France 77 Pierre Lees-Melou MC France 77 Youcef Atal DD 77 Kasper Dolberg BU 76 Malang Sarr DC France 76 Adam Ounas MG Algérie 75 Adrien Tameze MC France 75 Danilo Barbosa MC Brésil 73 Rémi Walter MC France 73 Yoann Cardinale G France 73 Alexis Claude-Maurice MG France 72 Myziane Maolida AG France 72 Bassem Srarfi AD 72 Ishan Sacko BU France 71 Patrick Burner DD France 71 Ignatius Ganaso BU Cameroun 71 Racine Coly DG 71 Arnaud Lusamba MC France 70 Vincent Marcel AD France 68 Stanley Nsoki DG France 68 Yannis Clementia G France 67 Gautier Lloris DC France 66 Eddy Sylvestre AD France 65 Hicham Mahou AD France 64 Andy Pelmard DC France 63

*En gras les recrues du mercato estival

FIFA 20 sort en France le 27 septembre prochain sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). La démo du jeu est déjà disponible en téléchargement afin de prendre en main cette version et notamment le nouveau mode Volta Football, qui revisite le célèbre FIFA Street.