Fernando Santos l’assure, Cristiano Ronaldo "est apte à jouer" contre la France

Touché avec la Juventus Turin, l’attaquant portugais est "apte à jouer" les trois matches internationaux d’après son sélectionneur.

Sorti en grimaçant dimanche dernier face à la Rome (1-1), Cristiano Ronaldo avait été touché à la cheville. Convoqué parmi les 25 Portugais sélectionnés par Fernando Santos, un doute planait malgré tout sur sa présence pour les trois matches internationaux de la Seleçao, dont celui face à la samedi. Présent en conférence de presse, Santos a mis un terme à toute spéculation concernant l’état de santé du quintuple Ballon d’Or.

"Cristiano Ronaldo est apte à jouer. Il s’est entraîné normalement avec ses coéquipiers, alors si je le décide, il est apte à jouer les trois prochains matches. Il ne s’est pas plaint. Je sais depuis dimanche qu’il n’y a aucun problème, rien qui l’empêche de s’entraîner normalement."

Le Portugal joue en amical contre Andorre, mercredi à Lisbonne et il y a fort à parier que le sélectionneur portugais ne prendra pas de risques avec sa star. Pour rappel, le Portugal et la France sont à égalité dans le groupe 3 de la Ligue A et le duel contre les Bleus semblent plus important que le match contre l’Andorre.