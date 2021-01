Ferdinand veut Grealish à la place de Pogba

L'ancien joueur de MU pense que Jack Grealish a tout pour être la future star des Red Devils et marcher sur les pas de Lionel Messi.

Rio Ferdinand a déclaré qu'il ne se souciait pas de savoir si Paul Pogba quitterait cet été, car il pense que le club devrait tout faire pour enrôler la star d' , Jack Grealish.

L'avenir de Pogba au club fait l'objet de spéculations depuis un certain temps, son agent Mino Raiola affirmant qu'il voyait l'avenir de son client loin d'Old Trafford. Ces commentaires sont survenus à un moment où United souffrait en et venait d'être éliminé de la .

Depuis la défaite contre le en décembre, United a remporté quatre rencontres et fait match nul lors de ses six dernières parties en Premier League et est à égalité de points avec en haut du tableau. Pogba a réussi à retrouver un niveau respectable, mais Ferdinand ne se soucie pas de savoir s'il partira ou pas l'été prochain. Il aimerait surtout voir les Red Devils faire de l'international anglais Grealish leur recrue phare de la prochaine intersaison

"Je m'en fiche si Pogba s'en va ou pas, Grealish est notre gars", a déclaré Ferdinand sur Rio Ferdinand Presents FIVE. "Je le connais depuis qu'il était adolescent. Il est venu dans mon restaurant et je lui ai acheté, lui et son père, des billets pour un match."

Grealish a été impliqué dans certaines controverses hors terrain, mais Ferdinand estime que le milieu offensif a travaillé dur sur et en dehors du terrain et ses performances le prouvent. "C’est un garçon formidable, issu d'une bonne famille», a ajouté Ferdinand. «Il adore son sport. Ce que les jeunes enfants ne voient pas avec Jack Grealish, c'est la faim et le travail acharné derrière des portes closes - l'attention aux détails et la façon dont il s'entraîne. Il a changé de régime, s'est regardé et s'est demandé ce qu'il pouvait mieux faire. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il était méticulleux dans tout le travail qu'il fait en dehors du terrain pour arriver là où il en est maintenant. Vous voyez des résultats semaine après semaine. Il fait partie de ces joueurs qui se sont regardés cet été et qui se sont dit:" Oui, j’ai bien fait la saison dernière, j’ai signé un nouveau contrat dans mon club d’enfance et je vais y retourner. Si je suis manager d'une équipe de premier plan en , une des trois ou quatre meilleures équipes, alors je ne lui permettrais pas de rester là-bas, j'irais le prendre."

Ferdinand pense que le style de jeu de Grealish est effrayant pour les défenseurs et il le compare volontiers à des joueurs comme Ronaldinho et Lionel Messi. "En tant que défenseur, l'avoir devant vous vous fait peur, c'est un joueur qui peut trouver des espaces, se retourner et vous prendre de vitesse", a-t-il déclaré.

"[Pablo] Aimar qui a joué à Valence et en , [Ariel] Ortega, des joueurs comme ça qui pourraient courir avec le ballon et dribbler - Ronaldinho et [Lionel] Messi. Je ne dis pas qu'il est encore dans cette classe, mais c'est le même style de joueurs. C'est un joueur fantastique. Lorsque vous parlez de gros chiffres comme 100 millions de livres sterling ou quel que soit le prix que vous voulez mentionner, il ne s'agit pas de savoir à quel point ils sont conséquents, il s'agit de mettre en place les chiffres pour justifier ce prix?"