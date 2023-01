Ferdinand ne comprend rien au bazar Jadon Sancho

L'ailier anglais continue d'être laissé de côté par Erik ten Hag, provoquant l'incompréhension à propos de sa situation en Premier League.

L'ailier international anglais a été écarté des plans d'Erik ten Hag à Old Trafford lors de la récente pause de la Coupe du monde. Le joueur de 22 ans a été écarté d'un camp d'entraînement espagnol et a été contraint de travailler loin du reste de l'équipe des Red Devils.

Aucun sursis n'a été offert depuis, Sancho n'étant pas "dans le bon état de forme", mais Ferdinand estime qu'il faut faire la lumière sur une saga qui ne rend service à personne.

L'ancien défenseur de United a déclaré à sa chaîne YouTube Vibe with Five : "Jadon Sancho est un cas intéressant. Il est parti et il s'entraîne personnellement quelque part. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui se cache derrière tout ça. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'est pas en forme ou c'est mental ? Que voient-ils à United ? Ce serait bien d'avoir cette clarté.

"Ecoutez, Jadon Sancho est un garçon du sud de Londres, donc je me soucie de lui et je veux qu'il réussisse. Mais il n'a pas été à la hauteur à Manchester United, pour une raison quelconque. Je ne sais pas pourquoi.

"United a besoin de lui en ce moment, ils ont besoin d'un autre joueur parce que le banc de touche n'est pas très profond. Sancho y contribuerait, mais il doit revenir et être le Sancho que nous avons vu à Dortmund, le Sancho qui faisait lever les gens de leur siège. J'ai regardé une vieille vidéo de Sancho l'autre jour et il était en train de tout déchirer contre Barcelone au Nou Camp. C'est le Sancho que je m'attendais à voir à United.

"Je voulais qu'il vienne au Théâtre des Rêves et qu'il dise : "C'est chez moi, je vais posséder cet endroit". Nous ne l'avons pas encore vu et je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de savoir pourquoi."

Sancho n'a inscrit que cinq buts et délivré trois passes décisives au cours de sa première saison à Old Trafford en 2021-22 après un transfert retentissant.

Sancho a connu un meilleur début de saison, marquant trois fois lors de ses huit premières apparitions toutes compétitions confondues, mais il n'a pas réussi à trouver la cible depuis lors et - après avoir été écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2022 - il n'a plus joué du tout pour United depuis le 22 octobre.